Les autorités de Sébastopol ont identifié 1 millions de roubles maternelle de la victime lors de l’accident de l’An-26 en Syrie officier

SÉBASTOPOL, le 10 mai. /TASS/. Le gouvernement de Sébastopol a alloué 1 million de roubles à la famille du soldat tué en Syrie lors de l’accident d’un avion An-26, le 6 mars de cette année. La décision lors de la réunion du gouvernement de la ville jeudi.

« Le nombre de morts lors de la catastrophe de l’An-26 a été le capitaine de premier rang Сачук Alexander, il n’entre pas dans Sébastopol, a servi, mais ici vivent sa mère et le fils. Nous avons l’appel du ministre du travail et de la protection sociale de la fédération de RUSSIE de Maxime Anatolievitch Топилина à l’adresse du gouverneur, pour envisager la possibilité d’un soutien de la famille. Parmi les mesures de ce soutien, plus que ce que fait l’état pour cette famille, le gouverneur de la prise de la décision sur l’allocation de fonds de 1 million de roubles », – a expliqué le TASS directeur du département de la protection sociale de Sébastopol Stanislaw Borisenko.

Précédemment rapporté que le 6 mars 2018 lors de l’approche sur l’aérodrome de Хмеймим en Syrie, s’est écrasé russe de l’avion de transport An-26 CONSTITUTIONNELLE de la Russie. Ils ont causé la mort de 39 militaires – six membres d’équipage et 33 passager, dont le major-général, 26 officiers, прапорщики et контрактники.