Les autorités du Daguestan recommandent aux propriétaires des marchés et des salles de banquet travailler légalement

MAKHATCHKALA, le 3 mars. /TASS/. Le guide du Daghestan a encouragé les représentants des marchés et des salles de banquet sortir de l’ombre et de travailler légalement. Cela a été déclaré, vendredi, à la réunion sur les questions de respect de la loi, elle a sous-chef de la république Vladimir Vasiliev.

« Nous avons maintenant posons la question de l’augmentation de la collecte des impôts…, nous devons atteindre среднероссийского taux de paie des impôts. Je vous parle comme à des partenaires. Jusqu’à ce que. Quand ne comprennent pas … commencer les mesures répressives », a déclaré à des entrepreneurs de Vassiliev.

« En 2017, dans le budget [de la république] de l’activité des salles de banquet reçu d’impôts et les primes d’assurance 25,7 millions de roubles, soit une moyenne d’un réceptions flux des paiements d’impôt pour l’année s’élève à 124,3 mille roubles. Pas de commentaires », a noté le chef de la région.

De vérification

Il a également annoncé la tenue du MVD de la république de la vérification par sondage des activités des salles de banquet. Selon Vasiliev, a constaté que le nombre organisées dans les salles d’activités est en moyenne de 8 à 12 jours par mois, bien que des entrepreneurs pour le calcul de la base imposable indique de 2 à 8 jours. « En conséquence, les communiqués pour le calcul du loyer est sous-évalué à 1,5-2 fois », – a déclaré le sous-chapitre du Daguestan.

« C’est l’heure. Avec vous, personne d’extorquer ne sera pas. Nous voici ici ont convenu: chez nous il y a des représentants fiscaux, le contrôle, la supervision de la réglementation. C’est l’objectif global, l’objectif fixé par le président; nous comptons sur la coopération », dit – il.

Le délai pour la correction – un mois et demi

Chargé de la collecte de l’impôt, le premier vice-premier ministre de Ramadan Aliyev a déclaré que la république de 48 agissant de marché, où il y a 17 mille 270 emplois, mais occupé, selon les dirigeants de marché, à seulement 12 mille 227. Selon lui, le Daguestan de l’activité des marchés et des salles de banquet d’une année ne reçoit plus de 400 millions de roubles.

« Mettre de l’ordre. Un mois, un mois et demi maximum de ce que nous pouvons vous donner. Après un mois et demi, nous devons imposer autour de ces marchés à l’ordre », – a demandé aux hommes d’affaires de premier vice-président du gouvernement. Il a ajouté que, dans un premier temps sera de demander des chefs des municipalités, dans lequel « la responsabilité dans la plus grande partie ».

L’ordre, comme l’a souligné Aliyev, doit être placé dans des activités salles de banquet de la république, où la situation paradoxale: des salles de banquet, situés dans des villes différentes, montrent les recettes et de payer les taxes à la différence des dizaines de fois.

L’impôt de soins sur les marchés

Le chef de la gestion des FNS de Daguestan Умахан Dzhabrailov a annoncé son intention de créer un impôt de soins sur les marchés de la république.

« L’inspection des impôts est prêt sur tous les marchés d’ouvrir l’impôt de soins, pour les entrepreneurs serait pratique s’inscrire, dit – il. – Nous sommes prêts à prendre tous les jours des documents, de les aider à régulariser les contrats de travail, d’enregistrer lui-même, pour que les gens n’étaient pas dans les files d’attente. Ainsi que de fournir d’autres conseils ».

De sortir de la situation dignement

« Vous avez maintenant la possibilité de sortir de cette situation, digne de ses enfants et de la famille. Et devant l’impôt, en gros. Et cela s’applique, d’ailleurs, à tous les organismes de réglementation – fiscales, révision à tous les. Nous avons tous besoin de sortir de cette situation, digne, – a demandé à des entrepreneurs sous-chapitre du Daguestan.

« C’est très important pour nous avoir entendus. (…) Ceux qui seront activement et énergiquement à corriger la situation, nous trouverons une solution pour ces personnes, aucune n’est plus предъявлялось revendications. (…) Faites le bien, et je suis comme un chef, je vous le promets, vous serez à l’abri du mal. Ensuite, nous avons le potentiel, et nous avons beaucoup de questions, il suffit de fermer », – a souligné Vasiliev.

Auparavant, les autorités du Daghestan ont demandé de sortir de l’ombre et de travailler légalement, les représentants des entreprises travaillant dans le secteur de la mise en œuvre de carburants et lubrifiants. Selon Vasiliev, au Daguestan, dans ce domaine, « il y a longtemps déjà vu que tous fortement que la chose est différente de toute la russie de la pratique ».