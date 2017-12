Les autorités du Tatarstan prévoient le plus de supporteurs de l’Iran à la coupe du monde de l’ordre de 5 à 7 mille

KAZAN, le 22 décembre. /TASS/. De l’ordre de 5-7 milliers de fans de l’Iran viendront au Tatarstan lors de la coupe du monde de football en 2018. Selon les prévisions des autorités locales, du moyen-orient de l’état dans la région arrivera le plus grand nombre de fans, a déclaré vendredi aux journalistes le président du comité d’etat de la république de tourisme de Sergueï Ivanov.

Les matches de la coupe du monde 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie. À Kazan passeront les jeux France – Australie (groupe C, le 16 juin), Iran – Espagne (groupe B), le 20 juin), la Pologne, la Colombie (groupe H, le 24 juin), la Corée du Sud – Allemagne (groupe F, le 27 juin).

« Nous avons des prévisions de fait. Je pense que le plus, curieusement, nous attendons les supporters de l’Iran. Ce chiffre peut atteindre de l’ordre de 5-7 milliers de fans. Ce chiffre n’est prévisionnel », dit – il.

Selon Ivanov, des pays européens les plus viendra espagnols supporters de l’ordre de 3-5 mille Également sur les matches à Kazan peuvent venir les clients de l’Australie et de la Corée du Sud, mais pas en si grand nombre, a suggéré le chef de la commission d’état.

« Peut-être, moins de supporters qui vient de la Colombie, qui est lié à l’éloignement de ce pays, le coût du voyage. En outre, Kazan vont visiter les fans des autres pays qui n’ont pas passé sur le championnat, ils viendront. Par exemple, les autrichiens, les italiens. En fonction de vos préférences, ils vont assister à des matches de différentes équipes et toujours qui viendront Kazan », a ajouté le président du comité d’etat du Tatarstan sur le tourisme.

Particulièrement à la coupe du monde казанских guides feront cinq langues – l’anglais, le chinois, l’arabe, l’allemand et de l’espagnol. Cela fournira à l’ordre de 500 mille roubles. Selon Ivanov, le remplissage des excursions sera également s’adapter à des fans. « Nous allons essayer de fermer toutes les langues », dit – il.

« Pour satisfaire tout le monde »

Pendant la coupe du monde de football, les touristes pourront visiter le kremlin de Kazan, Vieux-tatar слободу, île-de prague Свияжск, Bulgare du musée-réserve et essayer national tatar cuisine – séchée de l’oie, эчпочмак, chuck-chuck, kazi.

« Notre tâche – pour tous les arrivés et ont été satisfaits, pourraient maximum voir ce que nous avons, pour utiliser cet événement comme un PR et la promotion du Tatarstan et de l’état », – a dit le chef de la commission d’état sur le tourisme.