Les autorités ont confirmé la légalité de la temporaire de terrains pour les ordures décembre Se

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. L’administration de la ville du district Ruza de la région de Moscou a fourni les documents demandés à la population locale, préoccupé par la création temporaire d’un site pour le stockage de déchets sur le site de l’ancien Сычевского carrière dans le village de Se dans la municipalité. Ce vendredi le service de presse de l’administration du comté.

Auparavant, a indiqué que, l’investisseur envisage de construire мусороперерабатывающий complexe « Экотехнопарк ». Jusqu’à ce que, en accord avec l’administration du district pour résoudre le problème de l’élimination des déchets de la municipalité à cet endroit ont créé temporaire aire d’entreposage des déchets solides municipaux. Elle fonctionnera de 3-4 mois. Aujourd’hui, plusieurs civils de militants se sont rassemblés à l’entrée sur le terrain à Se et ont demandé de leur fournir des documents permettant de copier là déchets, il convient de messages sur les réseaux sociaux.

« Le chef de la Ruzsky le district urbain de Maxime Тарханов a transmis le chef du village Se permettant de la documentation sur l’organisation de cet endroit un lieu de stockage temporaire des déchets. Sur le transfert des documents pertinents ont déjà demandé à des habitants de la rencontre avec le chef de district », – dit dans le message du service de presse.

Тарханов plus tard TASS a rapporté que, dans le cours d’aujourd’hui non autorisée des actions de terrain, l’a été arrêté par une seule personne. « Seul l’homme a été arrêté sur le lieu d’hébergement temporaire des terrains municipaux de déchets solides sur l’emplacement de l’ancien Сычевского carrière. Arrêté pour rébellion légitime la demande d’un agent de police. A essayé de pénétrer sur une propriété privée », – at-il expliqué.

Toutefois Тарханов a démenti des informations sur la construction de la boîte de polygone dans les environs de Рузы et a souligné que l’organisation temporelle de la décharge est une nécessité. « Aucun polygone dans le comté n’est pas et ne sera pas, ne peut pas aller et la parole. Aujourd’hui, vous (les militants) parlez et que vous voulez temporaire aire de jeu en général n’a pas fonctionné et cela, malheureusement, ne sera pas », – sont des mots Тарханова sur le site Ruzsky de la ville. Il a également noté qu’il était prêt à se conformer à l’interdiction de travail de la décharge de la part du conseil des députés de la municipalité, du tribunal ou du procureur.

La collecte des ordures doit commencer au bout de trois à quatre semaines, il sera procéder à la firme « Сантехмонтаж Ruza – 2 », a expliqué le chef de l’administration.