Les autorités recommandent калининградским aux employeurs de faire les jours de match de la coupe du monde 2018 de sortie

KALININGRAD, le 6 mars. /TASS/. Les autorités de la région de Kaliningrad se tourneront vers les employeurs de la région en leur demandant de faire les jours de matchs de la coupe du monde de football à Kaliningrad укороченными ou de jour férié pour leurs employés pour qu’ils puissent visiter le stade. Cela a été annoncé mardi aux journalistes le vice-président du gouvernement régional Alexandre Рольбинов.

« Nous recommandons [les entreprises] pour ses employés en ces jours [resultat] installer ou abrégées des jours, peut-être, les jours fériés, afin de tout de même nos résidents ont pu profiter de cette ambiance festive et de devenir parties à ces activités, ainsi que leurs familles », a déclaré Рольбинов.

Il a souligné que ceux qui ne pourront pas entrer sur le jeu, recevront la possibilité de participer au festival des fans, qui se déroulera sur le site de la Maison des Conseils dans le centre de la ville, d’une capacité de 15 mille personnes. Pour les enfants, selon lui, va travailler tous les jours du championnat, il sera organisé des concerts et de la diffusion des matches sur écran, d’une superficie de 132 mètres carrés. L’entrée sur le terrain pour tous ceux qui souhaitent sera gratuit, a souligné le vice-président du gouvernement régional.

Les matches de la coupe du monde en Russie, qui se tiendront du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin). Selon les estimations du ministère régional de la culture et du tourisme dans la salle de jeux dans la région de kaliningrad viendront jusqu’à 120 milliers de touristes. Le plus grand afflux de touristes dans la région – jusqu’à 45 mille personnes attendent sur le match Angleterre – Belgique, ainsi que sur la rencontre Serbie – Suisse (jusqu’à 30 mille).