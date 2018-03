Les autorités saoudiennes ont approuvé les règles d’octroi de licences cinémas

Projection des images du roi Salman ibn Abdul-Aziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed ibn Salman Al Saoud lors de la célébration de la journée Nationale de Riyad

© Saudi Culture et de l’Information Ministry via AP

TASS, le 2 mars. Les autorités de l’Arabie Saoudite jeudi ont ouvert le chemin pour la distribution dans le pays pour la première fois en près de 40 ans, en établissant des règles pour la délivrance de licences aux cinémas. Sur cela a communiqu Саудовское l’agence de presse.

Les nouvelles règles prévoient trois types de licence: sur l’institution du cinéma, de la gestion des activités de кинопоказу et permanent ou temporaire de la diffusion du film. Les informations sur les délais pour la délivrance de licences ne sont pas donnés.

Après la réunion, le ministre de la culture et de l’information du pays Awad bin Saleh al-Awad a noté que le secteur du cinéma est important pour l’artistique et culturel de la richesse. Il a ajouté que la décision vise à atteindre les objectifs économiques диферсификации et ouvrira de nouvelles possibilités d’emploi pour les citoyens du pays.

En janvier, l’Arabie Saoudite a organisé la première en près de 40 ans publique de la projection. Les ressortissants de pays ont réussi à voir les américains, les films d’animation « le Capitaine подштанник: le Premier film épique et « Эмоджи film ».

La démonstration publique des films dans les salles a été interdit en Arabie Saoudite dans les années 80 du siècle dernier, sous la pression des religieux, des prêtres, étaient d’avis de réunions publiques et de loisirs « un terreau fertile pour les tache ». À cet égard, de nombreux sujets particulièrement allaient « dans le film » voisins du Bahreïn et les ÉMIRATS arabes unis. Toutefois, en décembre 2017, les autorités saoudiennes ont annoncé la découverte de la première de plusieurs décennies publiques cinémas déjà en mars 2018.

Au total, selon le programme « Vision 2030 », l’ouverture prévue de 300 cinémas de 2 mille réunion. Les recettes dans les caisses de retour de cinéma sont attendues de l’ordre de $24 milliards de dollars par an.