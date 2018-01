Les avocats de Trump demandent la non-publication d’un livre polémique sur le président

Image d’illustration de Donald Trump dans son bureau, le 22 décembre 2017 –

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le livre, rédigé par le journaliste Michael Wolff et devant sortir le 9 janvier, est une compilation d’anecdotes à propos de Donald Trump et son entourage. Les avocats du président s’opposent à sa sortie.

Les avocats du président républicain Donald Trump ont demandé jeudi la non-publication d’un ouvrage nommé Fire and Fury: Inside the Trump White House (en français « Le feu et la fureur: dans la Maison Blanche de Trump »), devant sortir le 9 janvier, et qui révèle des détails fracassants sur sa première année de présidence.

Dans une lettre, les avocats de Donald Trump dénoncent des compte-rendus « faux/sans fondement » contenus dans le livre et demandent que l’auteur, Michael Wolff et l’éditeur « cessent immédiatement » la publication du livre. En réponse à cette demande, l’auteur, en accord avec son éditeur, a annoncé dans la soirée que le livre ne sortirait non pas mardi prochain mais dès ce vendredi.

L’ouvrage déjà en tête des précommandes aux États-Unis

Dans cet ouvrage, rédigé par le journaliste Michael Wolff et déjà en tête des précommandes chez tous les vendeurs américains, des anecdotes sont récoltées sur le président et son entourage, à travers plus de deux cents conversations avec l’entourage du 45e président des États-Unis.

D’après des extraits déjà diffusés dans la presse américaine, le livre évoque de nombreux thèmes qui ont marqué ce début de mandat: l’ingérence russe – avec notamment une attaque virulente venue de l’ancien conseiller Steve Bannon, le style de vie du président, le financement de la campagne, mais aussi la coiffure du président américain, largement commentés depuis des mois.