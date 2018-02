Les avocats Вайнштейна ne pas exclure le dépôt de la plainte contre les Esprits Thurman

Harvey Weinstein

NEW YORK, 4 février. /TASS/. Les avocats américain кинопродюсера Harvey Вайнштейна considèrent la possibilité d’introduire une action judiciaire contre l’actrice Esprits Thurman, qui a accusé son harcèlement. Sur cela dit dans le diffusé le 3 février, une déclaration d’avocat de Ben Брафмана, représentant les intérêts du producteur.

Auparavant, Thurman dans une interview avec le journal The New York Times a déclaré que Weinstein peu de temps après le tournage d’un film « Pulp fiction » (Pulp Fiction, 1994) physiquement agressée dans l’un des hôtels de Londres. Comme l’a affirmé l’actrice, producteur essayé de forcer son intimité. Selon Thurman, après qu’elle a déclaré Вайнштейну, qui raconte au sujet de son comportement, celui-là a commencé à menacer l’actrice fait que détruire sa carrière.

Les représentants de Вайнштейна, qui en ce moment se déroule le traitement indiqué précédemment The New York Times, que le producteur n’a jamais menacé de Thurman et n’a pas tenté par la force de persuader à proximité, bien que vraiment flirté avec elle.

Брафман dans sa déclaration, a confirmé que Weinstein environ 25 ans « a tenté maladroitement de flirter avec Thurman, qu’il regrette et qu’alors immédiatement présenté ses excuses. « Pourquoi madame Thurman a décidé d’attendre 25 ans, afin de discuter publiquement cet incident, et pourquoi elle a décidé d’embellir ce qui est vraiment arrivé, ajoutant que les fausses accusations de tentative de violence physique, est un mystère pour monsieur Вайнштейна et de ses avocats », – cite les mots de défenseur de The Hollywood Reporter.

Selon l’avocat, les déclarations qui Thurman a fait dans The New York Times, sont « soigneusement étudiés », avant que les avocats Вайнштейна « prendront une décision quant à, est utile uniquement si le dépôt d’un procès » contre l’actrice.

En octobre 2017, The New York Times a publié un article qui disait que Weinstein pendant environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Avec les accusations à son encontre ont déjà plus de 80 femmes, y compris les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. Après le scandale autour d’un producteur des états-UNIS a commencé toute une série d’accusations de harcèlement dans l’adresse de célèbres personnes Dans приставаниях accusé, en particulier, les acteurs de Kevin Spacey et Dustin Hoffman, le comédien Louis Xi de Kay, ex-président des états-UNIS de George w. Bush, un certain nombre de membres du Congrès américain.