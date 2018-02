Les Balkans font face à de fortes chutes de neige

De fortes chutes de neige et des vents forts en Croatie et en Bosnie cette fin de semaine ont fermé les écoles dans certaines régions et restreint la circulation sur de nombreuses routes.

À Delnice, l’armée croate a uni ses efforts pour déblayer les tas de neige des routes locales.

Le Premier ministre croate Andrej Plenkovic s’est rendu dans la région dimanche et a déclaré que le gouvernement suivra les conditions météorologiques et fournira l’aide nécessaire.

En Bosnie-Herzégovine voisine, le toit d’une école de Bihac s’est effondré à cause de la neige abondante. Le conseil local de l’éducation a décidé de fermer l’école jusqu’à nouvel ordre à cause de l’effondrement du toit et de la poursuite des basses températures.