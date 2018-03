Les bénévoles de Moscou ont noté les 100 jours de la coupe du monde 2018 en plein patinoire VDNKH

© Sergey Patins/TASS

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. À Moscou, un événement dédié à la célébration de la marque de 100 jours avant le début de la coupe du monde. Les principaux acteurs de l’événement de l’acier de la capitale par des bénévoles qui se sont réunis à l’extérieur de la patinoire VDNKH.

Cent jours avant la coupe du monde 2018: à saint-Pétersbourg lancé le compte à rebours à Sotchi le match a dauphins

Les participants ont été invités à 6 mille volontaires urbains de Moscou, qui se sont qualifiés et ont commencé les préparatifs de la первенству de football. En attendant le début de l’événement, les bénévoles puissent prendre des photos avec la mascotte de la coupe du monde le loup Забивакой, qui a réuni une impressionnante tour à lui.

Les invités de l’événement de l’acier, ambassadeur de la coupe du monde russe de la présentatrice de télévision de France et l’ambassadeur de la ville d’hôte de Moscou, triple championne olympique de natation synchronisée Maria Kiselev. Le premier mot a pris le chef du département des sports et du tourisme de la ville de Moscou Nikolaï Institut, qui a appelé les bénévoles 33e équipe de la coupe du monde.

Chacun des orateurs a souligné le rôle particulier des bénévoles dans la réalisation du tournoi, ils deviendront le visage de la capitale et seront les premiers, qui verra des centaines de milliers de fans sur les noeuds de transport (aéroports et gares), à répondre à des questions sur la ville, sera de fournir une assistance à la navigation, de participer à l’organisation d’activités urbaines.

Outre le concert, des concours et de la masse de catane, les organisateurs ont préparé pour les bénévoles VR-cinéma de la chaîne de télévision d’information internationale. Avec l’aide des lunettes de réalité virtuelle, les spectateurs pouvaient voir une série de panoramiques vidéos sur les stades de la coupe du monde 2018, ainsi que des panoramiques, des films, des prises à bord de l’ISS et de l’espace, de la vidéo à partir de la cabine des avions, des vidéos sur la nature de la Russie et de sports extrêmes.

Ромашина vint s’Kiseleva et Губерниеву

100 jours avant le championnat du monde de Moscou a retrouvé un nouvel ambassadeur. Il leur est devenu la quintuple championne olympique de natation synchronisée Svetlana Ромашина. Le certificat avec la signature du maire de Moscou, Sergueï Sobianine, elle a reçu des mains de Гуляева.

Ромашина nommé football болельщицей, mais le tact n’était pas quelle moscou équipe qu’elle soutient. « Aujourd’hui, je suis dans les couleurs de votre club favori », a déclaré Ромашина, tombe sur la patinoire en rouge et blanc.

Ромашина était une société déjà expérimenté de la ville de moscou ambassadeurs sportif et commentateur de Dmitri Губерниеву, double paralympique défenseur de natation Олесе Владыкиной, ainsi que déjà mentionné Marie Kiseleva. Il est intéressant que pluriannuel partenaire Ромашиной Natalia Ischenko plus tôt est devenu l’ambassadeur de la coupe du monde de Kaliningrad.