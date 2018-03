Les bibliothécaires sont de plus en plus recherchés par les spécialistes dans le domaine de la culture de Stavropol

STAVROPOL, le 28 février. /TASS/. Les bibliothécaires sont de plus en plus recherchés par les spécialistes dans les institutions culturelles du territoire de Stavropol, a annoncé mercredi le collège du ministère de la culture de la région de la vice-ministre Sergueï Олесов.

Au 31 décembre 2017 dans les institutions culturelles il y avait 305 emploi, prometteur besoin de l’expertise est de plus de 685 personnes. Les plus recherchés restent les employés de bibliothèques, хормейстеры, les enseignants de disciplines musicales, аккомпаниаторы, réalisateurs, концертмейстеры, etc. », dit – il.

Comme l’a expliqué Олесов, des institutions culturelles dans la région n’est pas assez 134 bibliothécaires, 88 musique éducateurs, 45 хормейстеров. A noté que l’une des solutions peut être développé par le Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE госпрограмма sur l’objectif de la formation.

« Maintenant werent [les institutions culturelles de la région], le travail sur la cible de la formation. En 2017 dans le cadre de la cible, le recrutement à l’éducation a reçu des 17 personnes, en 2018-2019, les institutions ont l’intention d’envoyer 47 demandes cible de la formation », a expliqué Олесов.

En outre, les institutions de besoin d’experts qui sont capables de manipuler des appareils modernes. « À 2018-2019, il est prévu d’ouvrir de nouveaux bureaux dans rgional du collège des arts et rgional de l’école de design, c’est l’exigence du temps. (…) C’est le techniciens du son, zvukotehniki, etc. Acheté un nouvel équipement pour les institutions, nous équipons les salles, mais pour profiter de cet équipement ne savent pas », – a noté le ministre de la culture de Stavropol Tatiana de l’Inserm.

Selon le ministère, le nombre total d’employés de l’industrie dépasse de 10,5 mille et des institutions culturelles – 1700 personnes.