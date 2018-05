Les billets de la finale de l’uefa champions league, qui restituent les fans de Real madrid, ne sera pas transféré à liverpool fc

Les Fans Du Real

© EPA/ALBERTO MARTIN

KIEV, le 24 mai. /TASS/. Les billets pour la finale de la Ligue des champions, abandonnés par les supporters du Real, ne seront pas communiquées à des fans de Liverpool pour des raisons de sécurité. Ce sujet a déclaré aux journalistes le directeur de l’Union des associations européennes de football (UEFA), Martin Cullen.

Déjà publié des informations indiquant que les fans du Real madrid ramené à environ 2200 billets en raison des prix élevés du logement à Kiev, et mal à l’aise de la logistique de la situation. « Le chiffre est quelque peu surestimée, ramené 1000 billets. Nous n’avons pas l’intention de les transmettre aux supporters de Liverpool pour des » raisons de sécurité », a déclaré Cullen.

« Nous avons un système équitable de distribution des billets et 17 millions de billets ont reçu Liverpool et le Real madrid, plusieurs milliers de recettes en vente libre. Le reste a été transmis aux membres de la famille de l’UEFA. En ce moment, entre les supporters distribué 70% des billets. Nous suivons le cas de la revente de billets et de travail sur la prévention de tel », a déclaré Cullen.

« L’UEFA a annulé tombés sur le marché noir des billets pour la finale de la Ligue des champions. Nous comprenons que le problème de la lutte contre перекупщиками existe depuis longtemps. Nous sommes constamment à la recherche de solutions à ce problème », a ajouté le chef de l’UEFA Alexander Чеферин.

La finale de la Ligue des champions aura lieu à Kiev, le 26 mai, dans le match jouera anglais de Liverpool et espagnol Real madrid. Le jeu se déroulera au stade Olympique, dont la capacité est de 70 millions de personnes. La réunion débutera à 21:45 gmt.