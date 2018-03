Cela en surprendra sans doute plus d’un vu l’importante pauvreté dans la capitale, mais les Bruxellois figurent parmi les habitants les plus riches de l’Union européenne.

Ils sont même quatrièmes dans ce petit classement annuel établi par Eurostat, l’institut européen de statistiques.

La Région bruxelloise se situe derrière les régions de l’ouest de Londres, du grand-duché du Luxembourg et du sud-est de l’Irlande.

Le critère retenu, c’est celui du PIB par habitant en tenant compte des différences de pouvoir d’achat entre les régions.

Avec un revenu de 58.400 euros brut par habitant, les Bruxellois sont deux fois plus riches que la moyenne des Européens. Six fois plus même que les Bulgares, bon dernier de ce classement européen.

Les Bruxellois sont aussi les plus nantis de Belgique, devant les Anversois et les habitants du Brabant wallon.

Tout n’est pas rose pour autant

Tout ceci est une moyenne. Notre capitale connait un fossé important entre riches et pauvres.

De nos jours, un Bruxellois sur trois vit sous le seuil de risque de pauvreté. Un taux qui ne fait qu’augmenter depuis 30 ans.