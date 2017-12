Les catholiques du monde entier célèbrent la fête de la Nativité du Christ

ROME, le 25 décembre. /TASS/. Les catholiques du monde entier, ainsi que les protestants, les anglicans et un certain nombre d’orthodoxes, suivant le calendrier Grégorien, célèbrent le 25 décembre, jour de Noël. Accueil le service est passé la veille dans la cathédrale Saint-Pierre au Vatican.

Noël selon le calendrier Grégorien: l'histoire et la tradition de la fête



Sa tête le Pape François, arbre de la messe retransmise en direct de la télévision de l’Italie et d’autres pays. Dans ce cas, comme l’a signalé récemment реформированном à l’initiative du pape vatican lecteur multimédia, prise de vue était avec le nouveau pilote de la technologie à haute résolution, afin de « permettre aux croyants de se plonger dans le sacrement de la venue sur Terre du Sauveur ». L’événement central de Noël est l’appel du chapitre de l’église catholique « Урби non Marié » (« le Monde et la cité »), avec qui François jouera le 25 décembre à midi (14:00 gmt). Généralement, en plus de proclamer la joie de Noël est le pape affecte des questions pointues de la modernité.

Seulement les catholiques dans le monde, 1 milliard et 200 millions de personnes. Outre les principaux pays catholiques de différentes tailles, des catholiques communautés dans d’autres pays, notamment arabes et asiatiques.

Les traditions et les coutumes

Sur le sermon de Noël le 25 décembre sur la place Saint-Pierre, est généralement va pas plus croyants que membre du dimanche des papes « Angelus » d’environ 30 mille personnes. Parmi eux est généralement beaucoup de touristes. Le fait que la veille de Noël en Italie purement une fête de famille, quand les italiens vont à la table de fête. Le 25 décembre, pour la plupart des italiens, vivant et travaillant dans d’autres villes et pays, c’est l’occasion de revenir à la maison, à la famille.

Il est remarquable que la première solennelle de la fête se passe à la veille de la – à la veille de noël, comme chez les catholiques non des règles à respecter un jeûne strict. Les plus religieux et les pratiquants catholiques jusqu’à une heure avant minuit, se lèvent de table et d’aller à une messe nocturne, qui se poursuit un peu plus d’une heure. La couleur traditionnelle de Noël – rouge, qui est présent dans les vêtements, la décoration et la décoration de la table.

Joyeux Noël en Italie sont associées de nombreuses coutumes, dont certains touchent des superstitions. Depuis longtemps établie initialement venue de l’époque païenne la tradition de décorer le sapin (une tradition à installer et décorer le sapin est posé dans un païennes peuples germaniques). Parallèlement, l’un des principaux attributs est une crèche (« crèche ») ou la scène de la naissance de Jésus. « Crèche » présentent souvent directement sous décoré le sapin de noël.

La coutume de reproduire cette scène traditionnellement lient avec le saint par saint François d’assise qui a vécu au XIIIE siècle. Il en 1223, à la veille de Noël installé dans la ville de Greccio (dans l’actuelle région du Latium) la première fête crèche. Maintenant on croit que les meilleurs ateliers « crèche » sont à Naples.

Encore une partie intégrante de la tradition de Noël sont devenus des cadeaux, et leur apporte souvent le Père Noël (babbo Natale – lettres. Noël le père), un personnage généré par le saint-Nicolas, qui, dans la tradition américaine s’est transformé en père Noël. Difficile de dire exactement quand s’est emparé de la coutume de la paroisse du Père Noël, qui quelques en Italie est considéré comme le symbole du paganisme et de la société de consommation. Les plus religieux, les familles des enfants disent qu’qui apporte les cadeaux de l’enfant jésus.

Pour un personnage de conte de fées – Бефаны – en Italie, le reste le jour de l’Epiphanie (Эпифании), qui, dans le calendrier catholique, célébrée le 6 janvier, et ils se termine par le flot des vacances de noël. Semblable à une sorcière vieille dame peut être plus ou moins généreux aux enfants en fonction de leur comportement, en laissant dans les chaussettes de bonbons et de cadeaux pour les timides ou les braises et l’ail pour les vilains garçons.

Monuments historiques et de la différence des calendriers

Noël est l’une des principales fêtes chrétiennes, célébrée en l’honneur de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. La date exacte de sa naissance dans la Bible ne le mentionne pas, et de nombreux historiens affirment qu’il ne s’est produite au printemps II-IV siècles de Noël célébré dans un jour avec le Baptême du Seigneur sous le nom commun de l’Épiphanie. La première mention de Noël comme à l’auto-célébration se rapportent au IV siècle, figurant notamment dans le « Chronographe » romain, écrivain et calligraphe Furie de Denys Филокала, écrit en 336.

La raison du choix du 25 décembre comme date de célébration de la Nativité, il est inconnu. De nombreux historiens pensent que l’église chrétienne a remplacé Noël grandes que, en décembre, dans l’empire Romain païen de la célébration de la Naissance du Soleil invaincu (célébrée le 25 décembre dans les premiers jours après le solstice d’hiver) et Сатурналии (en l’honneur de Saturne – romaine, le dieu de la terre et des cultures). Le dernier n’avait pas de date précise et placée sur la deuxième moitié de décembre, accompagné de masse гуляньями et un copieux repas, qui à son tour condamne la nouvelle religion.

En 431 concile Œcuménique de l’église chrétienne dans la ville d’Ephèse a légalisé le 25 décembre comme jour de la fête de Noël. L’année 1054, l’église chrétienne s’est constituée catholique à l’Ouest avec le centre de Rome (église catholique Romaine) et l’église orthodoxe à l’est avec le centre de à Constantinople. Après la scission de l’ouest et l’est de l’église ont continué à célébrer Noël dans le même temps jusqu’à l’année 1582, quand le Pape Grégoire XIII a adopté un nouveau système de la chronologie – le calendrier Grégorien (nouveau style). Ainsi, le 25 décembre, Noël est célébré les catholiques, les protestants et les paroissiens de 11 églises orthodoxes, y compris d’Antioche, d’Alexandrie, de Chypre, de bulgarie, de roumanie et de Grèce.

L’Église Orthodoxe russe continue à respecter le calendrier Julien, à qui Noël tombe le 7 janvier selon le nouveau style.