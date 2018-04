Les chasseurs Su-35 et Mig-31 pour la première fois de participer à la parade de la Victoire à Moscou

VLADIVOSTOK, le 11 avril. /TASS/. Systèmes antiaériens s-400, les derniers chasseurs Su-35 et les chasseurs-intercepteurs Mig-31 pour la première fois participeront à la parade de la Victoire à Vladivostok. Cela a été annoncé mercredi le porte-parole de la flotte du Pacifique (TOPH) le capitaine de la 2 rank de Nicolas de la Résurrection.

« Pour la première fois lors du passage de la technique de combat à un défilé dans les Rues seront présentés systèmes antiaériens s-400 et modernes, des véhicules blindés BTR-82А AU cours de l’aviation composante d’un défilé, les spectateurs d’observer la durée d’environ 20 avions de différentes classes. Pour la première fois dans l’exposition d’avions en collaboration avec la marine de l’aviation de la flotte du Pacifique participeront les derniers chasseurs Su-35 et les chasseurs-intercepteurs Mig-31 », dit – il.

En général, dans le défilé de Vladivostok, qui exploitent de plus de 50 unités, y compris les systèmes antiaériens « la Guêpe », rives de lance-roquettes « Bastion », les tirs de la fusée et des complexes « pantsir-S1 », lance-systèmes d’une salve « Grad », une variété de toues les obusiers et des menus pour les véhicules à moteur.

Sur la place centrale de la ville accueille environ 1,5 mille personnes. Le défilé aura participé батальонные et les chefs de compagnie de la boîte d’état-major de TOPH, de connexions à Bord de la flottille de forces hétérogènes, l’aviation navale, les troupes de la marine ainsi que des troupes aéroportées. Dans les colonnes solennellement passeront d’apparat calculs du Pacifique supérieur de la marine de l’école nom de Makarova, la branche Нахимовского de la marine à l’école, MES, le ministère de l’intérieur, de la station Balnéaire de la gestion régionale de SURTOUT et un demi-bataillon de Marins de l’université d’etat du nom de l’amiral Nevel.

« Le 9 mai à 22:00 heure locale (15h00 gmt), les forces de la flotte du Pacifique sera donné à la fête de la salute. Le territoire de la forteresse De vladivostok les tirs de feux d’artifice seront effectués les calculs de deux салютных installations 2A-85, et pour la partie audio utilisent deux obusiers D-30 », a ajouté le devant de la scène.

Auparavant, TASS a rapportéque dans les événements de l’anniversaire de la Victoire dans cette région doit participer un soulevées au fond de la mer de barents chars Sherman », un boîtier qui a déjà pris dans la région de la région de Mourmansk. Vladivostok ses restaurée militaires professionnels.