Les chrétiens du monde entier s’attendent à la convergence de la Bienheureuse feu à Jérusalem

JÉRUSALEM, le 7 avril. /TASS/. Les pèlerins de différents pays sont venus samedi, le temple du saint-Sépulcre à Jérusalem, après plusieurs heures de la prière et de la fermeté de voir le miracle de la convergence de la Bienheureuse-le-feu, le correspondant transmet TASS.

Voir aussi

Russe mécène porte du feu Béni au royaume-uni

Dans le ROC ne doutent pas, dans la merveilleuse effusion de la Bienheureuse-le-feu

Plus tard dans la soirée du 7 avril, une délégation de la fondation André спецрейсом de Tel-Aviv livrera du feu Béni à Moscou, au début de pâques culte dans le Temple du Christ Sauveur.

Église du saint-Sépulcre, construite selon la légende, dans la sépulture de Jésus-Christ, peut accueillir plus de 10 mille personnes. À la convergence de la Bienheureuse-le-feu, les croyants sont dans le temple de trois à cinq heures et des heures sur le culte. Les premiers à s’allument une lampe et 33 bougies par année de la vie terrestre de Jésus-Christ.

Les premières minutes de la combustion, le feu ne brûle pas croyants symboliquement de lavage.

Pour prévenir les tentatives de spéculation sur le thème de l’authentification de la convergence de la Bienheureuse-le-feu est installé la surveillance spéciale de la ce qui ce passe. Se trouvait la chapelle au centre du temple, recouvre directement la grotte du saint-Sépulcre, où se trouve particulièrement révéré par tous les chrétiens cuisinière, sous lequel se trouvait le lieu de sépulture de Jésus-Christ, pré-cochée. Elle ne doit pas être quelque chose qui peut provoquer un incendie. À midi, a lieu la cérémonie de scellés Кувуклии.

Spécial gardien du saint-Sépulcre accompagnés d’un musulman gardiens de trois fois contourne autour d’un sanctuaire. Seulement après cela, dénoncés à подрясников le patriarche Théophile III de l’arménien et le prélat se déroulent dans Кувуклию, où se détache du feu Béni. L’histoire personne n’a réussi à « exposer » le miracle de la convergence de feu, malgré de nombreuses tentatives.