Les clubs de football russes ont passé le plus de succès au cours des dernières années, la saison en coupe d’europe

© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

TASS, le 13 avril. La russie, après la défaite du CSKA moscou, de londres « l’Arsenal » a terminé la lutte de football de coupe d’europe la saison 2017/18. Malgré cela, il est devenu le plus de succès pour les équipes au cours des dernières années.

Voir aussi







Joueurs de football CSKA un match nul contre Arsenal terminé la campagne de coupe d’europe la saison



L’honneur du pays ont défendu les cinq clubs: le champion en titre de « Spartacus », a conclu la phase de groupes de la Ligue des champions, le vice-champion du CSKA – à l’avant-dernier, le troisième tour de qualification du tournoi, « Zénith » (troisième championnat) et « Krasnodar » (la quatrième) – à partir du troisième tour de qualification de l’europa League, tandis que le vainqueur de la Coupe des pays de la « Locomotive » – de la phase de groupes de la deuxième tournoi de l’Europe. Quatre clubs ont pu se frayer un chemin dans les séries éliminatoires, ce que n’a eu lieu depuis la saison 2010/11. Le quart de finale le CSKA est devenu le premier de la saison 2014/15, quand à ce stade de la compétition a conclu la lutte « Zénith ».

Dans le tableau des coefficients de l’Union des associations européennes de football, sur la base de laquelle est déterminée par la représentation des pays en coupe d’europe, la Russie a montré le meilleur résultat dans l’histoire (12,600 points) et la quatrième de la saison en cours – après l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie, elle a conservé générale de la sixième place dans le tableau et le quota de six équipes (trois en Ligue des champions et trois dans le Championnat de l’Europe) sur la saison-2019/20.

Seulement russes de l’équipe ont effectué 52 match – 27 victoires, 9 nuls et 16 défaites.

Le CSKA, « Spartacus » et « Locomotive » peuvent introduire de la saison dans l’actif ne peut pas être dit à propos de « l’Apogée », et une grande déception est devenu de vol Krasnodar » dans la qualification de l’europa League, le club qui est à l’avant-dernier saison pour la première fois dans l’histoire, est sorti dans les séries éliminatoires de l’euro, et l’année dernière a atteint les 1/8 de finale du tournoi, compté comme un minimum de répéter les succès passés. Toutefois, pour assurer la victoire danois « Ljungby » dans le troisième tour de qualification de l’ (2:1 à la maison et 3:1 sur la check-out) a suivi la défaite du serbe « Црвены Étoiles » à cause de la pire des statistiques de buts marqués sur le terrain étranger (3:2 maisons et 1:2 à l’extérieur). Un mauvais début de saison de l’impact sur sa suite, après 25 tours de l’équipe avec 44 points se trouve à la quatrième place au classement du championnat, et en ce que краснодарцы pourront se battre pour la victoire dans la société de « la Locomotive » (52) et « Spartacus » (50), un terrain de football de la communauté croit à peine. La semaine dernière, le club a rejeté l’entraîneur principal d’Igor Chalimov et a remplacé ses 34 ans d’mentor « молодежки » Murat Мусаловым.

La meilleure performance du CSKA en huit ans

Le CSKA atteint les quarts de finale de l’eurocup pour la première fois depuis la saison 2009/10 a perdu à ce stade de la Ligue des champions de l’italien « Zenit.

Voir aussi

L’entraîneur d’Arsenal, Wenger a admis que ne m’attendais pas à une telle vitesse du jeu)

Чалов: les joueurs de football CSKA ont cru qu’ils pouvaient passer de « l’Arsenal » en 1/4 de finale de la Ligue de l’Europe

L’équipe de l’armée sûrement passé deux tours de qualification de la Ligue des champions, après avoir remporté quatre victoires, d’abord sur le grec АЕКом (2:0 à l’extérieur 1:0 à la maison), puis au-dessus de la suisse Young Boys (1:0 à l’extérieur 2:0 à la maison). Dans le groupe avec l’anglais de Manchester United, le portugais et le chelsea fc et le « Bâle » l’équipe de l’armée regardé une équipe capable de lutter pour entrer dans les séries éliminatoires. Le CSKA a obtenu la victoire sur les concurrents directs de la – « Bâle » (2:1 à l’extérieur) et le sl Benfica (2:1 en déplacement, 2:0 à la maison), et a perdu explicite favori de Manchester (1:4 maisons, de 1:2 à l’extérieur). Mais la défaite à domicile de la suisse bouleversé cska cartes, ils ont occupé la troisième place dans le groupe et sommes allés au printemps phase de la Ligue de l’Europe.

Au début des séries éliminatoires, le CSKA a pris le dessus sur srpska « Crvena zvezda (0:0 visite et 1:0 à la maison), a commis un petit exploit, a joué dans la confrontation avec le français, l’olympique Lyonnais (3:2 en visite après la défaite à domicile 0:1), le stade de qui accueille la finale. « L’arsenal » de pair à madrid Atletico madrid a été considéré comme l’un des favoris du championnat d’Europe après le tirage au sort des quarts de finale du tournoi, et a confirmé la rencontre avec армейцами à Londres (4:1). Toutefois terminé la campagne de l’équipe de l’armée digne, en jouant avec лондонцами un match nul (2:2) au match retour.

Le gardien de but le monde Igor Akinfeev dans le premier match avec АЕКом n’a pu passer dans la principale coupe d’europe de tournoi de l’Europe pour la première fois depuis 2006. Désagréable série de gardien de but, ce qui est un record pour la Ligue des champions, s’élevait à 43 jeux.

Seulement l’équipe a passé 16 matchs – 9 victoires, 2 nuls et 5 défaites (à la différence de buts, à 21:19. Le plus prolifique de l’équipe est devenu avec 4 balles milieu de terrain Alan Dzagoev. A bien fonctionné jeune milieu de terrain Alexandre Golovine, qui a déjà l’été dernier, des rumeurs envoyaient dans le même Arsenal et Chelsea.

« Spartacus » activement la réécriture de l’histoire

Pour « Spartacus » la première de la saison 2012/13 départ dans le tournoi principal de la Ligue des champions s’est avéré mitigé sur les résultats, mais non ennuyeuse. Le jeu de l’équipe ne pouvait pas ne pas plaire aux supporters – joueurs Massimo Карреры recherché le bonheur chez d’autres portes, et les joueurs ne se posent pas de questions sur le don de soi. Moqueuse le jeu se reflète sur les résultats: après cinq points au début du tournoi (un nul 1:1 à l’extérieur avec slovène « Марибором », un nul 1:1 à la maison avec les anglais « Liverpool » et la victoire 5:1 au-dessus de « Séville ») a été suivie par une dans les trois autres rencontres (1:2 à Séville, 1:1 avec « Марибором » à Moscou et à 0:7 à Liverpool). Rouge-blanc eu le temps de remporter la plus large victoire dans le tour principal de la Ligue des champions (5:1) et de subir la plus lourde défaite en coupe d’europe dans l’histoire du football national (0:7).

Voir aussi

Une victoire de l’Athletic club n’a pas aidé « Agattuso sortir en 1/8 de finale de l’europa League

Carrera: le départ de la Ligue de l’Europe sera un avantage pour « Spartacus » dans le championnat de Russie

Carrera: Glushakov peut encore jouer en Europe, comme n’importe quel autre joueur de « Spartacus »

Toutefois, l’équipe a pu accomplir la tâche-au moins – de prendre la troisième place dans le groupe et pour la première fois depuis la saison 2010/11 à se frayer un chemin dans les éliminatoires de la coupe d’europe. Dans le premier match de 1/16 de finale de l’europa League contre les espagnols de l’athletic bilbao, qui a eu lieu dans un gel de Moscou, rouge et blanc ont raté la première mi-temps, encaissant trois fois. L’équipe est partie de l’autre sur la deuxième moitié de la rencontre, отквитала un but, il a joué à Bilbao (2:1), mais pour la victoire ce n’est pas suffisant.

Après le match à Bilbao Carrera a dit qu’il était heureux de la performance de l’équipe, a souligné que le départ peut aller de commande sur les bras dans la lutte pour la victoire dans le championnat et semble avoir eu raison. Rouge-blanc dans la prochaine réunion ont fait match nul (0:0) avec le leader du championnat de la « Locomotive », après quoi remporté cinq victoires avec une différence de buts de 12:4 et à réduire l’arriéré des cheminots à deux points.

« La locomotive » se déplaçait progressivement

Peut apporter dans l’actif еврокубковую de la campagne et de la « Locomotive » – l’équipe est parvenue dans les compétitions de clubs de si loin pour la première fois depuis la saison 2003/04, quand perd en 1/8 de finale de la Ligue des champions « Monaco ». Le club n’a pas déclaré hautes fonctions ni en championnat, ni dans le Championnat d’Europe, mais n’a pas cessé d’étonner dans les deux tournois. La phase de groupes de l’équipe de Yuri Séminaires a permis qu’un échec de plus – défaite à domicile de la leu, « le Shérif » (1:2) dans le quatrième tour. Dans les cinq autres jeux de cheminots tapé 11 points et est sorti du groupe. « La locomotive » a laissé derrière danois de Copenhague (0:0 visite et 2:1 à la maison), tchèque « Фастав » (3:0 à la maison et 2:0 à l’extérieur) et « le Shérif » (1:1 à l’extérieur).

Voir aussi

« La locomotive » a perdu de l’Atlético avec un score écrasant et est éliminé de la Ligue de l’Europe

Bibliographique: le discours de la « Locomotive » dans le Championnat d’Europe a résulté digne

Le premier match des 1/16 de finale de l’europa League avec les français « Nice » est devenu l’un des plus brillants pour une équipe de cheminots, en perdant après la première mi-temps 0:2, ont réussi à gagner grâce à un hat-трику milieu de terrain Manuela Фернандеша. Le portugais, qui a également marqué trois fois dans le premier jeu, avec « Фаставом », est devenu le plus prolifique de l’équipe et grâce à l’inspiration le jeu en général en automne, de la saison, a de nouveau mérité appel à l’équipe du Portugal, il est maintenant considéré comme un candidat à la pénétration dans la demande de l’équipe des championnats du monde en Russie. La bonne performance de l’équipe a aidé à revenir dans l’équipe nationale du Pérou et de l’attaquant Jefferson Фарфану.

Lors du tirage au sort des 1/8 de finale de la chance ne sourit « Locomotive » – dans les adversaires de leur allé à madrid Atletico madrid, qui, à l’improviste n’a pas pu se frayer un chemin dans les séries éliminatoires de la Ligue des champions. Les cheminots ont cédé sans les chances des deux matches – 0:3 à l’extérieur et 1:5 à la maison.

Tout l’équipe a passé par campagne de 10 matchs – 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites pour une différence de buts, à 14:14.

« Zénith » n’a pas pu répondre à l’ambition

« Zénith » avant la saison est arrangé pour la reconstruction de l’équipe, l’a invité au poste d’entraîneur distingué de l’italien Roberto Mancini, puis, sont venus immédiatement plusieurs candidats à un voyage à la coupe du monde avec l’équipe nationale de l’Argentine. Le club d’une fois déclaré que veut répéter le succès de l’année 2008, lorsque l’équipe a remporté la Coupe de l’UEFA (tournoi – le prédécesseur de la Ligue de l’Europe). Alarmait déjà ce que l’équipe a surmonté deux tours de qualification: d’abord après la sortie de la victoire sur israël club « les Bnei Yehuda » (2:0) suivie de la défaite à domicile 0:1, puis seulement une victoire au match retour avec le fc Utrecht (2:0) après une défaite (0:1) a l’équipe pour le tour principal du tournoi.

Voir aussi

« Zénith » a quitté la Ligue de l’Europe et à cause d’une blessure a perdu le footballeur Кокорина

L’UEFA a ouvert une affaire concernant le « Zénith » à cause du comportement de fans sur le match avec LE « Leipzig »

La phase de bleu-blanc-bleu sur les résultats passés en confiance, avec 16 points sur 18 possibles dans la société espagnole Real Sociedad » (3:1 à la maison et 3:1 à l’extérieur), norvégien « Русенборгом » (3:1 maison et 1:1 à l’extérieur) et de macédoine « Вардаром » (5:0 visite et 2:1 à la maison). En hiver, des problèmes dans l’équipe de Mancini est devenu évident pour tout le football du public. L’équipe avec difficulté a pu surmonter écossais « Celtic » (0:1-away et 3:0 à la maison), et voici le dictionnaire allemand « Leipzig » passer en n’a pas (1:2-away et 1:1 à la maison).

La saison suivante, la Russie sera en mesure d’exposer en coupe d’europe des six, au lieu de cinq équipes. Champion et vice-champion de Russie, débutera la phase de groupes de la Ligue des champions, médaillé de bronze – troisième tour de qualification, les équipes terminant à la quatrième et cinquième place en championnat, à partir du troisième tour de qualification de l’europa League, et le vainqueur de la Coupe des pays – de la phase de groupes de l’europa League.