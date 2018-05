Les communes cherchent des volontaires pour les élections

On vote dans cinq mois aux échelons communal et provincial. Comme lors de chaque élection il faudra trouver des assesseurs dans les bureaux de vote et de dépouillement. Plusieurs centaines pour les grosses villes et communes. La Région Wallonne propose de faire appel plus massivement cette fois aux volontaires. Fini la convocation et les réquisitions. Plusieurs communes ont déjà emboîté le pas. Mais chaque pouvoir local est libre de décider.

Eric a déjà répondu spontanément à l’appel des autorités de Soignies. « Pour moi c’est un devoir citoyen et aussi une manière de contrôler que tout se passe selon les règles dans notre démocratie. » Un devoir citoyen qui soulage Guy Flamand, l’échevin de l’état civil. A chaque élection, c’est l’inquiétude de pouvoir trouver suffisamment d’assesseurs. « On doit parfois utiliser la méthode désagréable de réquisitionner le premier citoyen qui se présente pour voter. »

Éviter les amis des bourgmestres

Mais alors si tout le monde peut se présenter et que la commune sélectionne les candidats, comment éviter que tous « les amis du bourgmestre » ou d’un parti ne se retrouvent dans ces bureaux de vote? Françoise Ghiot est échevine à La Louvière où on fait aussi appel aux volontaires. Elle confirme, la triche n’est pas à prendre à la légère. « On peut imaginer une volonté de tricher mais les représentants des partis sont là dans les bureaux de vote comme témoin pour surveiller. Et puis chez nous, c’est le juge de paix qui va sélectionner les candidats. »

Des témoins de partis et des magistrats pourront devenir présidents de bureau de vote. L’impartialité est maintenue. Avis donc aux volontaires pour devenir assesseur en octobre. Renseignez-vous dans votre commune si les autorités locales font appel ou non aux assesseurs volontaires. Mais notez que souvent votre candidature sera bienvenue pour soulager la préparation des élections.