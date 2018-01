NEW-YORK, le 29 janvier. /TASS/. Prix Grammy dans la catégorie « Meilleure bande originale pour les visuels des médias » décerné au compositeur Justin Гурвицу de musique hit de la saison dernière – le film « la La Land » (La La Land, 2016). Cette comédie musicale nominé pour un academy awards « Oscar » dans 14 catégories et a remporté six d’entre eux, avait reçu des récompenses notamment pour la chanson et de la musique. Ce sujet a annoncé dimanche l’académie Nationale de l’art et de la technologie record des états-UNIS.

Voir aussi







Musique prix Grammy. Dossier



La prime pouvait en rester au compositeur Johan Йоханнссону pour la musique du film « l’Arrivée (Arrival, 2016) de Denis Villeneuve, Hans Циммеру pour la musique du film « Dunkerque (Dunkerque) de Christopher Nolan, Рамину Джавади pour la musique de la septième saison de la populaire série télévisée « game of thrones » (Game of Thrones), Benjamin Уоллфишу, Фарреллу Williams et Hans Зиммеру pour la musique à l’image « Cachés de la figure » (Hidden Figures, 2016) de Ted Мелфи. Ce ruban en 2017 été menée sur les academy awards « Oscar » dans les trois catégories.

Grammy dans la catégorie « Meilleure chanson pour les médias visuels » décerné au compositeur de Lin-Manuel Miranda pour la chanson « How Far I’ll Go » du film d’animation « Moana » (Moana, 2016). Cette animation image en 2017, a affirmé à l’academy awards « Oscar » dans deux catégories, y compris « Meilleure chanson ».

La prime n’a pas reçu le compositeur Justin Гурвицу, Бенджу le Rucher et Justin Sexe (la chanson « City Of Stars » de la musique de film « la La Land »); Jack Антоноффу, Sam de la part Dieu et Taylor Swift (« I Don’t Wanna Live Forever » pour le film « cinquante nuances plus sombres », Fifty Shades Darker, 2017); la chanteuse Ces et compositeur Greg Керстину (« Never Give Up » à l’image du Lion, Lion, 2016). Cette bande est réalisé par Hart Davis en 2017 aux academy awards « Oscar » dans six catégories et un Golden globe en quatre catégories. La liste des nominés compositeur de Diane Warren et actrice de l’Andhra Day avec la chanson « Stand Up For Something » du film « Marshall » (Marshall, 2017).

Anniversaire 60 de la cérémonie des Grammy awards se déroule le dimanche à new york, dans un complexe de Madison Square Garden. La diffusion mène le diffuseur de CBS.