Les conseils de lecture du FN à ses militants

Le dernier roman de Houellebecq figure parmi les conseils de lecture du parti. –

Dominique Faget – AFP

De Zemmour à Onfray en passant par Gourévitch, de la culture à l’environnement en évoquant l’immigration, le Front national conseille une cinquantaine d’ouvrages à ses militants.

Beaucoup se sont demandé quelles lectures ils allaient retrouver sous leur sapin en cette fin d’année. Pour les militants au Front national, c’est plus simple: le parti leur a fourni une liste de lectures, « indicative et non exhaustive », selon un document que s’est procuré France Inter.

Les recommandations sont divisées en neuf thèmes: « formation générale », économie, entreprise/travail/ré-industrialisation, agriculture/ruralité, europe/international, chrétiens d’Orient/islamisme, environnement/énergie, culture, et bien sûr immigration, thème cher au parti d’extrême-droite.

Le Suicide français d’Eric Zemmour

Sans trop de surprise, on retrouve par exemple dans la « formation générale » le Suicide français d’Eric Zemmour, que Marine Le Pen trouvait en 2015 « très cultivé et courageux ». Cet essai controversé avait en outre été relu par Philippe Martel, chef de cabinet de la présidente du Front national.

Dans la même catégorie, on retrouve L’identité malheureuse d’Alain Finkielkraut. Joint par France Inter, celui-ci n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet mais a commenté: « Je préfère qu’ils me lisent plutôt que Mein Kampf ». Malgré ses positions controversées, l’Académicien assurait en 2015 qu’il ne « pourrait jamais voter pour le Front national », un parti qu’il trouvait alors « irresponsable et dangereux ».

Moins surprenante, la présence de La cause du peuple de Patrick Buisson. Celui-ci a non seulement été directeur de campagne puis conseiller de Nicolas Sarkozy, mais surtout ancien militant à l’Action française, ex-directeur de la rédaction de Minute, un hebdomadaire d’extrême-droite, puis de Valeurs actuelles.

Soumission, de Michel Houellebecq

Soumission, de Michel Houellebecq, qui dépeint l’arrivée fictive d’un parti musulman au pouvoir en 2022, figure en bonne place. A tel point que Miroir du nihilisme: Houellebecq éducateur, un essai écrit par Michel Onfray qui salue l’ouvrage précédent, fait également partie de la liste. Pourtant, c’est le même Onfray qui, en 2002, avait créé l’Université populaire de Caen pour « lutter contre les idées du Front National à l’aide de la philosophie ».

Pas de piège du côté « Immigration »: les auteurs de plusieurs ouvrages sont régulièrement cités par le Front national, comme Laurent Obertone, qui dénonce « l’ensauvagement » de la France, ou Jean-Paul Gourévitch, qui s’agace de son étiquette « extrême-droite » mais a quand même participé aux « Assises contre l’islamisation de l’Europe », organisées par le Bloc identitaire en 2010.

L’idéologie du réchauffement: science molle et doctrine dure, CO2, le mythe planétaire, Eolien, une catastrophe silencieuse, Faut-il avoir peur du nucléaire? ou encore L’imposture climatique: le ton est donné dans la rubrique « Environnement/Energie », qui traduit un certain scepticisme vis-à-vis des changements climatiques.

Même son de cloches du côté de la culture, où le rédacteur de la liste semble avoir une dent contre l’art contemporain. Les militants Front national pourront ainsi se renseigner sur L’imposture de l’art contemporain, Les mirages de l’art contemporain, sans oublier La grande falsification: l’art contemporain.