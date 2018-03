Les cosaques ont attribué des médailles de la FEMA pour sauver un enfant dans les Eaux Minérales

Les inondations dans le village de Левокумка de Stavropol, 2017

© Anton Подгайко/TASS

PIATIGORSK, le 7 mars. /TASS/. Les cosaques, sauvé du naufrage de l’enfant lors des inondations en mai-juin 2017, a récompensé dans les Eaux Minérales. Par le ministère Oleg Avdeev et Nicolas Tkachenko du village Левокумка décerner des médailles « Pour le sauvetage de la noyade », rapporte mercredi le service de presse de l’administration de la Минераловодского de la ville.

« L’incident s’est passé en mai. 11 ans, l’adolescent a survécu grâce à l’heure подоспевшим cosaques », – dit dans le message.

Avdeev a raconté qu’à ce jour, les cosaques avec le personnel de la municipalité, de MES, газовиками et de la police communiqué de personnes sur l’imminence d’un паводке. Le niveau d’eau a commencé à améliorer la vague du début des ravages de l’adolescent.

« Nous nous sommes assis dans Uaz, l’eau était déjà sur le pare-brise. Tkachenko sur la route est sorti de la voiture et se précipita à sauver le garçon. Et bientôt, le garçon était déjà assis dans le cockpit. J’ai regardé en arrière du Nicolas – son, nous a sorti de la накатывавшей haute onde câble », – cite les mots de Avdeeva le service de presse.

Seulement à la liquidation des conséquences des crues de mai 2017 ont participé près de 50 минераловодских cosaques.

Du 15 au 25 mai 2017 dans la région de Stavropol pour la première fois depuis plus de cinquante ans est tombé à trois mois de normes de précipitations. L’élévation du niveau de l’eau dans les rivières a conduit à паводку, dans la période de pointe dont le dans les neuf municipalités de bord a été подтоплено plus de 1,7 mille maisons, plus de 2,3 milliers de personnes ont dû отселить à des fins de sécurité.