Les déchets verts sont bien recyclés en Province de Luxembourg

L’AIVE, l’intercommunale qui gère nos déchets, fabrique depuis le début de ses activités du compost au départ des déchets verts collectés dans les recyparcs, les parcs à conteneurs. Pelouse, branchages, feuilles…

Nouveauté, ce compost est maintenant agréé pour une utilisation en agriculture biologique. Une belle reconnaissance pour le processus de compostage de l’AIVE qui est bien maîtrisé et assez long précise Carl Dambrain, chef d’exploitation du site de traitement des déchets à Habay-la-Neuve.

Le compost de déchets verts est disponible en sacs de 40 litres et en vente sur l’ensemble des recyparcs gérés par l’intercommunale.

Pour les quantités plus importantes, le compost est proposé en vrac sur les sites de traitement à Habay, Manhay, Saint-Vith et Tenneville. Les agriculteurs et maraîchers, peuvent eux directement s’adresser à la société SEDE Benelux.