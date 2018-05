Les derniers participants de la Fédération de football de la premier league déterminé le dimanche

© Valery Матыцин/TASS

TASS, le 20 mai. Réponse transitoire matches pour le droit de jouer dans la Fédération de football de la premier league (premier league) auront lieu le dimanche Kaspiysk et Tambov. Pour gagner de la place dans la premier league, махачкалинскому « Anji » vous devez récupérer les trois buts de la rencontre avec « l’Ienissei », alors que « Tambov » doit marquer deux buts пермскому « Амкару ».

« Anji » jeudi a subi une septième défaite d’affilée, laissant la place à Krasnoïarsk, la troisième équipe de la saison de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) locale « ienissei vers » avec un score de 0:3. Ayant perdu en première mi-temps, le gardien de but Alexandre Будакова, mentor et quelle du club a été contraint de sortie n’a l’expérience de jeu à ce niveau de Vladimir Сугробова, qui commande n’est pas renfloué. Toutefois, et dans l’attaque « Anji » n’avait pas l’air de l’équipe, l’institution du droit de garder la place en premier league.

Voir aussi

Entraîneur-chef du FC « Anji » Skripchenko a pris le blâme pour la défaite de « l’Ienisseï »

Аленичев: on ne peut pas penser que le résultat de la confrontation « Paris » – « Anji » résolu dans le premier jeu

« Amkar » a battu « Tambov » dans le premier match de barrage pour la premier league

« L’ienissei » fc Anji » dans le premier match de barrage pour la premier league

Махачкалинцы sont proches pour la troisième fois de quitter l’élite du football national, auparavant « Anji » partait à la première division en 2002 et 2014 des trois Dernières années-dessus de la 12ème place dans la premier league « Anji » n’a pas été, à l’arrivée de la saison en cours, sous la direction de Vadim Skripchenko le club de prendre de l’avance « Activités » seulement sur d’autres indicateurs, en évitant direct de départ à RÉPÉTITIONUNE.

« L’ienissei » précédemment n’a jamais joué dans l’élite – krasnoyarsk de football pourrait faire ses débuts au plus haut niveau. Il y a un an sibériens, sous la direction d’André Tikhonov dans les matches n’ont pas répondu тульским « Arsenal ». Mais cette fois, avec un autre ancien спартаковцем dirigé le personnel d’entraîneurs – Dmitri Аленичевым, ont une excellente occasion de se frayer un chemin en haut de cette « ienissei vers » la nécessité de ne pas perdre de différence dans les quatre buts lors de cette défaite 0:3 conduira à l’attribution de temps supplémentaire.

Pupilles Skripchenko sur la « Anji-Scène » perdu les trois derniers matches de championnat, avec ce « Pari » n’est pas la meilleure agit d’une visite dans les trois précédentes journées de rencontres de championnat RÉPÉTITIONUNE qu’une fois après avoir joué à égalité de yaroslavl « Chinnikom » (2:2). Chambres d’hôtes de la défaite du « Ailes de Conseils » (0:1) et « Khimki » (1:2) dans une grande partie privés de sibériens possibilité de gagner directement un billet pour la premier league, en laissant le club à la troisième place.

Le jeu se déroulera à partir de 21:00 gmt, le principal arbitre nommé Cyrille Левников de Saint-Pétersbourg. Disqualifié le milieu de terrain des propriétaires, Arsène Хубулов, a purgé une amende n’est pas joué à Krasnoïarsk, Oleg Dantchenko.

« Tambov » compte sur le manège

18:00 gmt « Tambov » disputera le match retour contre le « Амкара ». Poitou-une équipe plus tôt dans la premier league n’a pas joué que dans la dernière saison de ses débuts dans RÉPÉTITIONUNE. Sous la direction d’André Талалаева « Tambov » se fraya un chemin dans la transition matches, toutefois invité la défaite contre le Амкара » avec un score de 0:2 lui laisse peu de chances à la sortie en premier league. Vous payez pour la chambre par l’expérience dans la deuxième mi-temps de la maison de la rencontre ont réussi à marquer deux buts, la défense peut être considérée comme la plus forte de la ligne de Амкара », qui est dirigé par l’ancien défenseur de l’équipe de Russie, Vadim Institut.

Vous payez pour la chambre dans le courant de la saison en visite jouent encore mieux que sur la scène de la « Star », en six matchs joués sur d’autres champs de printemps matches après avoir remporté quatre victoires – y compris le succès de la rencontre avec le futur champion de la « Locomotive » (2:1) à Moscou formellement match à domicile. Bien que dans cette saison, « Amkar » a perdu deux fois en visite avec un gros score de 0:3 (« Dynamo » et « Ufa »), mais il est encore dans la première partie du championnat, sous la direction de Haci Hadjiyev.

L’avantage de tambov club peut être la tenue d’un match dans le manège – d’arène d’équipe « Spartacus » est en cours de rénovation. Sur son terrain l’équipe de Талалаева agit avec succès, mais a remporté un total de trois grandes une victoire dès le premier tour au-dessus de « Spartacus-2 » (3:0), « Ienissei » (5:0) et « la Sibérie » (4:1).

Le principal arbitre d’un match de Tambov nommé Roman Галимов d’Oulan-Oude.

Le dimanche matches clôturera la saison dans les deux grandes ligues du football russe. Reprendre le championnat des pays de la premier league et le championnat RÉPÉTITIONUNE dans la deuxième moitié de juillet.