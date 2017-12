Les deux chevaux de Przewalski d’Han-sur-Lesse sont bloqués à Prague, leur arrivée en Mongolie est reportée

Les chevaux de Przewalski sont une espèce en voie d’extinction. Les deux étalons du domaine d’Han-sur-Lesse, partis au mois d’avril pour la Mongolie, devaient être réintroduits à l’état sauvage.

En principe, Griffon et Granola (leurs petits noms) devraient déjà galoper dans le désert de Gobi. Mais voilà, ce n’est pas si simple… Tous deux sont bloqués pour le moment au zoo de Prague.

Pour Granola, les autorités chinoises exigent un bilan médical plus fouillé. Quant à Griffon, un autre étalon sauvage lui a chipé sa place. « Il devait arriver dans la station de quarantaine dans le désert de Gobi. Mais un autre étalon sauvage, blessé, y a été mis, explique Anthony Kohler, le directeur animalier du parc de Han-sur-Lesse. L’animal présenterait des gênes très intéressants. Ils ont donc pris la décision de favoriser cet individu-là et de décaler le départ de Griffon. Finalement, ce n’est que partie remise (d’un an) pour Griffon. En soi, ce n’est pas un problème. »

Car il faut savoir qu’introduire un deuxième étalon dans un troupeau peut poser problème. « L’un des deux va devenir dominant. La biologie de l’espère fait qu’on a toujours un mâle, plusieurs femelles et des jeunes qui restent dans le troupeau jusqu’à leur maturité sexuelle. Ce qui veut dire qu’on n’aura pas deux étalons adultes dans le même groupe. Si, ils risquent de se battre et se blesser. Vu le but (de reproduction) recherché, il a donc été décidé de décaler le départ de Griffon pour assurer la survie de ces deux étalons. »