Les dirigeants des deux Corées se sont rencontrés à nouveau et en secret

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont rencontrés au niveau de la frontière pour discuter d’une éventuelle rencontre entre le leader de la Corée du Nord et le président américain Donald Trump.

La rencontre a duré près deux heures et était inattendue. Le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un samedi 26 mai pour discuter du futur sommet de ce dernier avec le président américain Donald Trump.

Ce nouveau développement est juste extraordinaire et démontre le rôle très actif de la #CoreeDuSud dans ce processus de paix et à quel point le sommet est désiré et attendu dans cette péninsule. pic.twitter.com/80ILluSFKM

jean-eric branaa (@BranaaJean) 26 mai 2018

Moon Jae-in et Kim Jong-un se sont rencontrés dans l'après-midi sur la ligne de démarcation entre les deux Corées pour échanger leurs points de vue et ouvrir ainsi la voie à un sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis après l'annulation de celui-ci par Donald Trump le 25 mai.

Le président Moon annoncera le résultat de sa rencontre avec Kim Jong-un dimanche matin, annonce une source de Reuters

Avec Reuters

Première publication : 26/05/2018