Les écoles et les hôpitaux de Karatchaevo-Tcherkessie ont reçu 40 nouvelles machines

CHERKESSK, le 28 décembre. /TASS/. Les hôpitaux et les écoles de Karatchaevo-Tcherkessie (КЧР) ont reçu 40 unités de la nouvelle de transport. Les clés de l’autobus et les voitures « d’urgence », les dirigeants, a remis, jeudi, sur la place de la république le chef de la région Rachid Темрезов, le service de presse du chef et le gouvernement КЧР.

« Heureux de vous remets les clés de nouveaux autobus, équipées selon les normes modernes de sécurité, et parce que d’avance sur les vacances du nouvel an, qui attendent et les enfants adorent. Et, grâce à ces bus, ils ont maintenant une excellente occasion de visiter tous les événements, de se détendre et de s’approvisionner avec des émotions positives », – cite Темрезова le service de presse.

Les hôpitaux de la région ont bénéficié de 15 voitures, de l’école de la république – 25 bus.

Auparavant, a indiqué que la demande en 2017 le transport permettra à la région de remplacer complètement les autobus scolaires de plus de dix ans. Tous les jours ils transportent de l’ordre de 3,3 milliers d’élèves КЧР.

En 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du programme fédéral sur la mise à niveau des flottes de véhicules d’écoles et d’établissements de santé, la république a reçu bus 22 et 11 voitures d’ambulance.