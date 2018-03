MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Plus de 50 nominatives des bureaux de vote seront ouverts dans la région de Toula le jour de l’élection du président de la Russie le 18 mars. Comme l’a rapporté lundi la commission électorale de la région, à partir de 2011 sur тульских élections ont travaillé bureaux de vote avec les noms de « Champ koulikovo » et « léon Tolstoï », cette année, elle va ajouter des sites en l’honneur des Héros de la Russie et de Vladimir Vysotsky.

« Sur l’élection du président de la Fédération de russie le 18 mars dans la région de Toula s’ouvre 52 nominatives électorales de la phase. Parmi eux, les sites de « Héros de la Russie », « Continua », « Tula подъячья » et d’autres », indique облизбирком.

Pour la première fois les ouvraient à Tula en 2011, quand il y avait des sites de « léon Tolstoï » et « le champ koulikovo ». Actuels de l’élection a décidé d’étendre la pratique de l’appropriation des sites de noms différents. Seulement dans un centre régional créeront 14 nominatives électorales de la phase.

L’idée de l’ouverture de la phase « Continua » appartient à un club de fans de la créativité de l’artiste « l’Horizon », qui existe dans de Thulé, d’environ 30 ans. L’acteur et poète a des racines dans la région de Toula – son grand-père maternel était un indigène de la Богородицкого comté, Continua visité Tulu, en parlant avec les concerts. L’intrigue de « Héros de la Russie », organisent, en raison du fait que la région de Toula liée à 22 Héros de la Russie, parmi eux, le concepteur de la défense de l’entreprise « Alliage » Nicolas Макаровец, les astronautes Valery Polyakov et Sergey Залетин, le gouverneur de la région de Toula Alexis Дюмин, un vétéran de la Grande guerre Patriotique, Ivan Leonov et d’autres.

Pour la première fois lors des prochaines élections apparaissent thématiques des centres de vote « Musique », « Littéraire », « Patriotique ». « Sur les thématiques et d’autres sites il est prévu d’organiser des expositions, des concerts, pour les élections dans la région de Toula passé intéressant et festif », – dit dans l’egypte облизбиркоме.