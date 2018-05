Les élèves de Tioumen et de la Suisse lancent des projets communs dans les domaines de l’écologie et de la bio-ingénierie

TUMEN, le 19 mai. /TASS/. Des projets innovants dans les domaines de l’écologie, de la bio-ingénierie et de la chimie physique envisagent de développer des tioumen physico-mathématique de l’école et le collège, à Davos (Suisse). À propos de ce samedi, a rapporté TASS, secrétaire de presse du ministère de l’éducation et de la science de la région de Tioumen Eugène Sidorenko.

« Le directeur de la physico-mathématique de l’école à Tioumen, Natalia Фомичева et le directeur du collège Alpin à Davos (Suisse) Гундольф Bauer a signé un accord de coopération. Ils envisagent de promouvoir des projets innovants dans les domaines de la bio-ingénierie, de la chimie physique et de l’écologie », a déclaré Sidorenko.

Selon elle, les représentants du collège de la Suisse ont visité physico-mathématique de l’école à Tioumen, où ils ont passé des leçons publiques.

Comme l’a annoncé aux journalistes le directeur de la physico-mathématique de l’école de Natalia Фомичева, cet accord est important pour la poursuite du développement de la région, de l’expérience pratique des écoliers et des relations avec les entreprises.