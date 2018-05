Les états-UNIS fourniront de l’OMS de 1 million $contre la flambée de virus Ebola Démocratique du Congo

WASHINGTON, 19 mai. /TASS/. L’administration du président AMÉRICAIN Donald Trump a décidé d’allouer de l’organisation Mondiale de la santé (OMS) dans un premier temps, une aide de 1 million de dollars à la lutte contre l’épidémie causée par le virus Ebola (БВВЭ), en République Démocratique du Congo (RDC). Ce vendredi le service de presse de l’Agence AMÉRICAINE pour le développement international (USAID).

« Ces fonds seront axés sur la mise en œuvre a été élaborée conjointement par l’OMS et le gouvernement de la RDC, du plan d’action Stratégique en raison de la flambée de l’épidémie d’Ebola, – les accusations. – Ce plan prévoit des mesures de prévention des maladies, identification de tels cas et de traitement afin de réduire le nombre de morts du virus et de la prévention de la propagation de la maladie à d’autres pays ».

Selon l’OMS, à partir du début avril à la RDC de БВВЭ mort de 25 personnes. La plupart des cas de maladies signalées dans la région Бикоро, mais « un cas confirmé dans la ville de Mbandaka, avec une population de 1,2 millions de personnes ». À cet égard, l’OMS ont considéré comme « très élevé » le risque d’une propagation du virus, notamment dans les pays voisins.

C’est déjà la neuvième flash d’une maladie dangereuse en RDC depuis la découverte du virus Ebola dans le pays en 1976. La précédente s’est produite l’année dernière, alors le virus sont décédées de huit personnes. БВВЭ – l’une des plus dangereuses maladies de la modernité: l’origine de la forte frissons, une forte fièvre, des crampes, des nausées, des saignements, y compris l’intérieur, et dans 60 à 90% des cas mortels.

La flambée de virus Ebola est également inscrit dans le Soudan, le Gabon, la République du Congo, en Angola et en Côte d’Ivoire. À la suite de l’épidémie de БВВЭ en Afrique de l’Ouest dans les années 2014-2016 Эболой ont contracté plus de 28,6 milliers de personnes sont mortes, plus de 11,3 mille, la plupart des victimes ont dû sur trois pays – la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria.