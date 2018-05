Les Etats-Unis inaugurent officiellement leur ambassade à Jérusalem

L’ambassadeur américain en Israël et le Premier ministre israélien lors de l’inauguration de l’ambassade américaine en Israël. –

MENAHEM KAHANA / AFP

L’inauguration de l’ambassade américaine en Israël s’est tenue ce lundi alors que de violents affrontements ont eu lieu dans le même temps entre Palestiniens et soldats israéliens dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis ont officiellement inauguré ce lundi à Jérusalem leur nouvelle ambassade en Israël, réalisant une promesse du président Donald Trump qui a de nouveau enflammé les passions et causé la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014.



Une plaque et un sceau américain ont été dévoilés pour signifier officiellement l’ouverture de la mission, dans les locaux de ce qui était jusqu’alors le consulat américain.

La gratitude de Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est répandu ce lundi en marques de gratitude envers le président Donald Trump, qui selon lui a « écrit l’Histoire » en transférant l’ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.



« Ceci est un moment d’Histoire. Président Trump, en reconnaissant ce qui appartient à l’Histoire, vous avez écrit l’Histoire », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’inauguration de la mission diplomatique.