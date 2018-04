Les états-UNIS ont annulé prévues consultations avec la RUSSIE sur la problématique de

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Washington a annulé désignés pour les 11-12 avril russo-américains de la consultation-culturel les problématiques humanitaires. Ce sujet a déclaré jeudi le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova.

« Une fois de plus attirer l’attention extrmement facultatif comportement de l’administration des états-UNIS en ce qui concerne l’organisation des activités du dialogue bilatéral. Un autre exemple – la décision de Washington d’annuler désignés pour les 11-12 avril russo-américains de la consultation-culturel les problématiques humanitaires », a déclaré le diplomate.

Selon elle, demandant la tenue d’une telle réunion a demandé lui-même le Département d’état. « Ce n’était pas la russie, l’initiative et américaine. Nous étions prêts à accepter la délégation américaine à Moscou, nous nous sommes préparés à mener la conversation. On a supposé que elle rassemblera des représentants du MAE, des ministères, le Ministère de la culture, Росархива, de l’agence Rossotroudnitchestvo », a déclaré Zakharova.

Cependant, a indiqué le diplomate, la semaine dernière, quand tout le travail préparatoire a déjà été achevée, à Washington, a rapporté « que de venir refusent ». « Ce n’est pas la première fois que la partie américaine, sans aucune clairs d’explications au dernier moment arrache la tenue de réunions bilatérales, des négociations. Bizarre d’écouter, c’est liée à l’expulsion des diplomates américains de la Russie, elle a été réalisée en réponse à un tout motivés étapes de l’administration américaine contre des russes et de leurs employés », a souligné le représentant russe дипведомства.

« Nous présumons que culturel et humanitaire de l’interaction appelée à jouer un rôle positif dans l’amélioration de l’atmosphère dans nos relations et de promouvoir une compréhension mutuelle entre les citoyens de nos pays. Partons du fait qu’avec le temps, Washington sera de retour à la pragmatique et constructive à la consolidation du dialogue dans ce domaine », – a attiré l’attention Zakharova.