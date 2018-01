Les étudiants de plus de 30 pays à la veille de l’anniversaire de la Commémoration de la victoire rencontré des vétérans

VOLGOGRAD, le 17 janvier. /TASS/. Les étudiants de volgograd universités de plus de 30 pays à la veille de la 75-ème anniversaire de la victoire de Stalingrad, qui est célébrée le 2 février, a rencontré, mercredi, avec les vétérans de la bataille sur la Volga et les a remercié pour leur héroïque. A déclaré aux journalistes à l’organisateur de la promotion, directeur de la fondation « bataille de Stalingrad » Sergey Zhilin.

« Flashmob « Merci, Stalingrad! » le musée-panorama « la bataille de Stalingrad » ont été invités par les vétérans de la bataille de Stalingrad et de 50 étudiants de volgograd établissements de plus de 30 pays. La communication était vivant et sincère, les étudiants ont posé des фронтовикам diverses questions – comme ils se sont battus, qui ont aidé à survivre, et même les secrets de l’âme russe. L’action s’est terminée le fait que chaque étudiant, en déployant le drapeau de leur pays, leur langue et sur la langue russe a déclaré, se référant aux anciens combattants, les mots « Merci de Stalingrad! » – a déclaré Zhilin.

Les étudiants étrangers ont examiné des кителях combattants de l’ordre et des médailles. « Sur Stalingrad connu dans tous les pays. C’est le symbole du courage des soldats russes. Nous nous souviendrons toujours des héros qui ont défendu cette ville. Je suis très fier de ce que j’apprends, et je vis dans la plus illustre de la ville de la Russie », – a dit l’étudiant Jordanien Al-Ашуш Mohamad Magdi.

Il reste encore plus de deux semaines avant la date importante le 2 février – 75-ème anniversaire de la victoire des troupes soviétiques dans la bataille de Stalingrad. D’abord, selon l’administration de la région, dans la région de Volgograd passeront plus de 200 manifestations consacrées à l’anniversaire de la Commémoration de la victoire. Les événements clés seront d’une parade militaire sur la place principale de la ville-héros, un concert, un spectacle laser sur le site de le musée un panorama, l’organisation panrusse de la quête de la « bataille de Stalingrad » au musée de la « Russie – mon histoire ».

Bataille de stalingrad a fondamentalement changé le cours de la Seconde guerre mondiale. L’allemagne n’a pas pu se remettre de cette défaite. La victoire des troupes soviétiques de Moscou et de Stalingrad militaires historiens appellent des messagers de la Grande Victoire du 9 mai 1945. Le président de la Russie Vladimir Poutine, le 20 février 2017 a signé un décret sur la célébration du 75e anniversaire de la défaite de troupes nazies à la bataille de Stalingrad.