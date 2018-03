Les eurodéputés appellent à mieux protéger les abeilles

Il faut agir pour réduire la mortalité des abeilles, notamment en bannissant les pesticides les plus dangereux pour leur santé, ont estimé jeudi les eurodéputés. Ils ont voté, à une large majorité, une résolution en ce sens.

Les abeilles jouent un rôle primordial dans la pollinisation des arbres et plantes. Mais leurs colonies sont menacées par des acariens et des pesticides, notamment. Pour pallier ce problème, les eurodéputés appellent à élaborer un plan d’action européen pour protéger les abeilles, qui permettrait de booster la résilience des colonies face aux acariens et autres sources de destruction. Il passerait par une interdiction des pesticides les plus nocifs, dont les néonicotinoïdes.

« Une ressource agricole vitale »

Les eurodéputés demandent aussi des mesures pour aider les apiculteurs et leurs abeilles, et pour mettre en valeur les produits apicoles, notamment face à la menace des faux miels produits en-dehors de l’Union européenne.

« Les abeilles vivent des temps difficiles entre autres à cause d’une diminution de la biodiversité et de la sur-utilisation de pesticides. L’intérêt des abeilles en tant que pollinisatrices de végétaux est pourtant immense pour l’écosystème et pour notre économie », a relevé Mark Descheemaeker (N-VA).

« Négliger les abeilles serait suicidaire tant elles représentent une ressource agricole vitale », a pour sa part commenté Marc Tarabella (PS).