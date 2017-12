Les chiffres ont été donnés jeudi par la police fédérale : en 10 ans, les excès de vitesse ont doublé !

Rien que pour la zone de police Condroz-Famenne par exemple (qui couvre Ciney, Havelange, Hamois et Somme-Leuze), on en est à plus de 10.000 infractions au premier semestre de 2017, contre 12.000 pour toute l’année 2008.

Nos confrères de La Meuse se sont penchés sur le détail de ces chiffres ce vendredi matin.