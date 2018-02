Les experts: chaque année, près de 10 millions de personnes dans le monde se manifeste oncologie

© Sergey Красноухов/TASS

MOSCOU, le 4 février. /TASS/. Chaque année, près de 10 millions de patients dans le monde détecté une tumeur maligne, en Russie, un tel diagnostic pour la première fois mis près de 600 millions de personnes par an. Cela dit TASS directeur de Moscou de recherche de l’institut du cancer (PAR) le nom de Gertsena André Каприн à la veille de la journée Mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février.

Cette date a été proclamée par l’union Internationale contre le cancer (UICC), afin d’accroître la sensibilisation sur l’oncologie – comme l’une des pires maladies de la civilisation moderne, d’attirer l’attention sur la prévention, le dépistage et le traitement de cette maladie.

« À l’heure actuelle dans le monde est de 10 millions de malades par an. Considérez que chaque jour, le 27 milliers de gens mettre un diagnostic de cancer. Nous ne pouvons pas influer sur l’incidence, mais nous pouvons influencer précoce de la détection et du traitement le plus », a déclaré Каприн.

La situation en Russie

Selon lui, en 2016, a révélé l’ordre de 600 mille nouveaux patients avec ce diagnostic. Aujourd’hui, environ 3,5 millions de russes sont sur le compte de votre oncologue, a déclaré Каприн. Dans la structure de la mortalité par cancer prend la deuxième place, juste derrière les maladies cardio-vasculaires. En 2016, des tumeurs malignes sont morts près de 300 mille russes.

Comme l’a signalé TASS le service de presse de l’institut de nom de Gertsena, en Russie, comme partout dans le monde, une augmentation de la morbidité de l’oncologie en moyenne de 1,5% par an. « Cela est dû à un ensemble de facteurs: les facteurs de l’alimentation, mode de vie, le vieillissement de la population, lié à la hausse de l’espérance de vie », – a expliqué à l’institut.

Mais si une tumeur maligne a révélé à un stade précoce, environ 85% des patients ont 5 ans, le taux de survie. Lorsque le cancer du sein, lors de la première phase, le taux de survie à 5 ans est de plus de 95%, ont souligné à l’institut de Gertsena.

Y ont ajouté qu’en 2016, seulement 25,6% des cas de cancer a été révélé dans la première phase, et un cinquième en phase terminale. « Il est inacceptable élevés de la négligence marqués lors du diagnostic des tumeurs visuels localisations. Dans les derniers stades III-IV) identifiés 61,3% des tumeurs de la cavité buccale, 46,9% – rectum, 32,9% – du col de l’utérus, de 29,6% de la thyroïde », – dit dans le PAR.

En ce qui concerne les enfants, leur taux de survie au cancer a augmenté ces dernières années, jusqu’à 80% -90%, ce qui est comparable avec les meilleurs mondiaux indicateurs, a déclaré le Ministère.

L’année de la lutte contre l’oncologie

Comme auparavant, a déclaré le chef du Ministère de la santé Veronika Skvortsova, en 2018, le développement du diagnostic et du traitement du cancer sera une priorité absolue pour la médecine nationale. Selon elle, pour l’année en cours est prévue l’extension des possibilités pour obtenir de l’aide ambulatoire des patients avec le cancer, y compris les soins palliatifs.

Avec en 2018, est entré en vigueur le nouvel ordre examen clinique des citoyens. Maintenant il est destiné à la détection précoce de certains types de cancer. Par exemple, à condition obligatoire le passage de la recherche sur le cancer du sein pour les femmes de 39 à 49 ans, une fois en trois ans, et de 50 à 70 ans, une fois en deux ans. Chez les hommes de 45 ans et 51 ans vont commencer à déterminer le taux de PSA pour le diagnostic du cancer de la prostate.

Aussi une fois en deux ans, tous les patients à partir de 49 à 73 ans vont commencer à faire la recherche de sang occulte dans les selles, visant à la détection précoce du cancer de maladies dans le système digestif.

En 2017 en Russie, la législation a renforcé obligatoire de démarrer le traitement du cancer, au plus tard 14 jours après morphologique, la confirmation du diagnostic. En Suède, par exemple, les patients attendent le début du traitement est d’environ 30-35 jours en fonction de la localisation.

En outre, le président de la Russie Vladimir Poutine a chargé le gouvernement jusqu’à la fin du mois d’avril 2018, d’élaborer un programme de développement des dispensaires oncologiques.