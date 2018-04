Les experts de Krasnoïarsk ont discuté de la protection de la nature des déchets ménagers

© Valery Христофоров/TASS

MARSEILLE, le 13 avril. /TASS/. Eaux usées domestiques en Russie sont de plus en plus forte contaminés par des produits chimiques, les hormones et les antibiotiques, les usines de traitement des structures de plus en plus difficile de remédier à ces pollutions, et c’est dommageable à la fois la santé des personnes et l’environnement en général. Un autre défi pour la nature est le faible degré de transformation de divers produits, principalement de la technique, des pièces de laquelle il faut enterrer, la pollution de l’environnement.

Les problèmes qui nuisent à l’état de l’écologie dans le pays, et les moyens de les résoudre, les experts ont débattu lors d’une table ronde sur « les entreprises et la société sur la protection des intérêts de la nature » dans le cadre du forum économique de Krasnoïarsk.

Le problème des eaux usées

« Au début des années 60, lorsque les systèmes centralisés dans l’Union Soviétique ont commencé à agir, водоканалы ont été calculés uniquement sur la collecte de la population des eaux usées. Avec le temps, il s’est avéré que le ruissellement nos acquis tout à fait une autre composition chimique », a déclaré à la session, le directeur exécutif de l’association Russe de l’eau et de l’assainissement Elena Dovlatov.

Elle a expliqué que, si à l’époque soviétique, la gamme de chimie a été limité, alors maintenant il s’est nettement amélioré avec plusieurs de nettoyage et de détergents, qui sont appelés à partir de l’eau. En outre, dans l’eau tombent d’hormones et d’antibiotiques, qui utilisent les gens.

« L’idée, il faut investir pour tout nettoyer, parce que tout cela se trouve dans les sources d’eau, qui, dans l’avenir, pour nous, avec vous sont des sources d’approvisionnement en eau potable. Certainement, il y a la nécessité de reconstruire les stations d’épuration, qui en leur temps ont été calculés exclusivement sur l’ordinaire de la purification biologique », a déclaré Dovlatov.

Parmi les solutions possibles au problème qu’elle a appelé l’introduction des droits d’accise pour les fabricants de produits ménagers et de la formation d’eau de fonds, qui seront ces de l’argent de manière ciblée à dépenser.

La consommation responsable

Le problème de la transformation de marchandises exprimé dans le cadre de la table ronde, le directeur général « Петромакс » Catherine Rodionova. Selon elle, il faut le temps de venir pour produits produit перерабатывались, et aucune de leurs parties ne захоранивалась.

« Aujourd’hui, tout ce que nous voyons autour de nous, est un multi-produits. Par exemple, dans la même voiture, entre autres produits, les quantités seulement avant torpille en plastique de plus de 100 espèces. Ce plastique ne peuvent pas être divisés entre eux et la façon normale de retravailler, en Russie, ce genre de plastique queues vont tous à l’enterrement, l’Europe brûle de ce genre de déchets et produit de l’énergie », dit – Rodionova.

Selon elle, pour résoudre ce problème, les fabricants de machines doivent utiliser des matériaux recyclés, de rendre les produits plus ремонтопригодными, de prolonger leur durée de vie, utiliser homogènes recyclables les produits en boîtes, menus pour le marquage sur des composants de n’importe quel de la masse de marchandise et, en premier lieu, de promouvoir la consommation responsable.

Nettoyer l’air

Surtout le problème est maintenant question de la pollution de l’air par les gaz d’échappement des voitures. Une solution à ce problème peut être de mettre en place électriques, le compte à rebours de прогревателей moteur, a déclaré un membre du conseil d’administration le fonds pour l’environnement ФГОАУ HVE « l’université fédérale de Sibérie » le Roman Лалетин.

« Nous avons presque fini un projet lié à l’introduction massive électriques compte à rebours de chauffe-moteur, qui vous permet de vous débarrasser complètement de gaz d’échappement dans le temps froid, le moteur chauffe. En premier lieu, il est important pour les maisons d’habitation, en particulier dans les « puits » de neuf, шестнадцатиэтажек, où des centaines de machines valent toutes les deux heures pour réchauffés. Tout cela est jeté dans l’air que respirent les enfants souffrent les locataires du premier étage et ainsi de suite », – a déclaré Лалетин.

Selon lui, dans le cadre du projet de l’une des maisons du front de gauche est le système électrique de 56 sorties. Aussi pour les locataires ont développé une application qui à distance vous permet d’utiliser le périphérique, prendre en compte, de regarder les différentes informations sur le système, ont été mis compteurs individuels. L’analyse a montré que l’appareil vous permettent de faire de l’air dans la cour propre et économiser de l’argent des automobilistes.

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018-2024: concrétiser le potentiel ».