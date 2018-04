Les experts: existant tarif ne constitue un recyclage TKO

MARSEILLE, le 13 avril. /TASS/. Le taux de travail avec les services publics gestion des déchets (TKO) en Russie est trop petit pour vivre pleinement le traitement des ordures – il pas à l’enterrement, et c’est l’un des principaux problèmes qui empêchent la participation des déchets dans хозоборот. À ce point de vue, le vendredi ont les experts de la table ronde « la conservation des ressources et la participation des déchets dans le chiffre d’affaires – un vecteur prioritaire de développement de l’économie verte dans la fédération de RUSSIE » du forum économique de Krasnoïarsk.

Le projet spcial

Collecte séparée des déchets: être ou ne pas être en Russie

Expérience à l’étranger et les perspectives de la mise en œuvre pratique dans notre pays

« Промотходы dans plus de 50% des cas, d’une façon ou d’une autre, sont utilisés de nouveau, TKO ce taux n’est pas au-dessus de 5 à 9%, le reste va à la déchetterie. Ces dernières années, le moyen de l’élimination de TKO est devenu un enterrement – complet, la transformation d’un tarif n’est pas assez. Aujourd’hui payé par la population pour l’exportation TKO des fonds vont exclusivement вывозящим et захоранивающим les entreprises, ils ne risquent pas de réelle transformation. Sans augmentation de tarifs moyens suffira seulement sur la collecte, l’enlèvement et l’évacuation », a déclaré le directeur du département de métallurgie et de matériaux Минпромторга de la fédération de RUSSIE Paul Серватинский.

Selon l’expert, même envisagée de l’augmentation des tarifs 2-3 fois assez seulement pour recueillir les ordures des ménages et de la placer sur le polygone. Серватинский a souligné qu’aujourd’hui, les investisseurs n’est pas amusant de se livrer à cette activité et la tâche dans un proche avenir cette incitation sur le marché à créer, car même après la réforme de la gestion des déchets, la situation ne change pas.

Il a souligné que l’un des moyens de commercialisation мусоропереработкии – incinération de DÉCHETS et à la récupération d’énergie, mais ce sujet n’est pas établie. Aussi, il est nécessaire de former sur une période à long terme, de 10 à 15 ans irréversible de la tendance d’amélioration de la norme de recyclage de produits à 80-90%, comme partout dans le monde, d’étendre la liste des recyclables produits, augmenter le taux de экосбора, de réformer le système de responsabilité pour le fabricant d’утилизировал ses biens, et non déléguée à l’est de l’état.

Selon Серватинского, dans la fédération de RUSSIE se forment chaque année à 5,4 milliards de tonnes de déchets, dont TKO – 60 millions de tonnes, soit un peu plus de 1%.

Les problèmes du marché des déchets en RUSSIE

La nécessité d’adapter la législation à la vie réelle se produit, selon les experts du comité d’ÉTHIQUE et dans d’autres domaines de traitement de DÉCHETS. Ainsi, selon le directeur exécutif de l’Association des opérateurs dans le domaine de la gestion des déchets de Rouslan Губайдуллина, il ya des problèmes avec l’obtention de données personnelles, à la tarification ne prévoit pas les coûts d’obtention des garanties bancaires. Un problème grave pour мусороперевозчиков – de lourdes charges, comme eux, en raison des caractéristiques techniques de l’on dépasse la valeur autorisée de la masse.

« Nous nous posons la question de la réglementation pour le transport en vrac d’objets lourds sur le dépassement de la masse maximale, parce que presque tous les produits fabriqués par les camions à ordures [ont des problèmes]. Étant donné que ce dispositif particulier, … la masse est répartie de manière uniforme, et n’est même pas complètement chargé un camion à ordures est déjà potentiels intrus lors de la traversée du point de pesage et de contrôle. Les amendes pour cela de 250 à 400 mille roubles. C’est un problème que nous aussi, nous allons certainement augmenter, parce que le camion ne peut pas distribuer de châssis (charge) de manière uniforme, il faut de l’Industrie et Минтрансу à travailler sur ce point », a expliqué Губайдуллин.

De l’avis d’un membre du conseil d’administration de l’Association « la Ligue des Recycleurs de déchets de Papier » de Denis Secon un gros problème aussi est que les « polluants » ne veulent pas payer le plein tarif tarif pour le recyclage et le retour à хозоборот matériaux. Il a souligné que товаропроизводители nécessitent souvent des rabais à 50% du marché des professionnels du recyclage.

Directeur adjoint de la science de l’ISR « Centre pour l’environnement de la politique industrielle » André le Sein du estime que l’une des solutions de problèmes de gestion des déchets dans la fédération de RUSSIE – la création de 70 экотехнопарков, dont quatre doivent apparaître en 2018, et un certain nombre d’ – dans la prochaine. Le coût de la création de ces parcs – 86 milliards de roubles, il est supposé trois la période de l’investissement.

Il a noté que de экотехнопарков sera et la spécialisation: le recyclage des déchets industriels, TKO, agricoles – pour le traitement des déchets de l’agriculture et expérimentales innovantes, qui seront chargés de l’assimilation des nouvelles technologies.

Sur le forum

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018 – 2024: concrétiser le potentiel ». TASS joue un partenaire stratégique d’information du forum.