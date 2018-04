Les experts: l’été des visites à Sotchi ne seront pas monter sur le fond de la coupe du monde 2018

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. Le prix à été tournée à Sotchi ne sera pas augmenter dans le contexte de la coupe du monde de football, certains voyagistes même notent une réduction des coûts. Cela a été rapporté par TASS participants du marché.

« Le prix moyen d’un forfait vacances a une tendance à la baisse en comparaison avec la saison dernière et est de 24 000 € par personne pour 10 jours de séjour dans les stations de la région de Krasnodar », dit – TASS, le représentant du service de presse du tour-opérateur « Intourist », ajoutant que « le volume des programmes de Sotchi sera au niveau de 2017, en raison de contraintes de capacité des réservoirs en 2018 sur le fond de la coupe du monde 2018 ».

Selon le vice-président de l’union Russe de l’industrie touristique (PCT) de Yuri Барзыкина, accueillir des matches de la coupe du monde à Sotchi, ne conduira pas à une augmentation des prix.

« N’y aura pas d’obstacles et de contraintes, et la coupe du monde 2018 n’est pas important dans cette saison sera plus d’arrivées en plus de la demande, les prix sont pratiquement au niveau de la dernière année. La croissance des prix ne sera pas principalement à cause de l’augmentation du nombre de services », a – t-il indiqué dans une interview avec TASS.

A noté également la stabilité dans le coût des vacances d’été à Sotchi, le pdg de la tour-opérateur « Biblio-globus », Irina Kostenko, qui en 2017 a envoyé l’ordre de 1 million de touristes sur les stations de la région de Krasnodar.

« Les prix de l’hébergement à Sotchi est resté principalement au niveau de la dernière année, le coût moyen de la semaine du paquet avec le vol, l’hébergement à l’hôtel 3* et demi-pension est de 22 mille roubles par personne », a – t-elle ajouté.

Elle a précisé qu’un voyage à forfait comprend le vol, le transfert de l’aéroport, l’hébergement dans un hôtel, ainsi que le déjeuner et le dîner. Selon elle, la venue de l’été 2018 la proportion de stations de Sotchi et de la région de Krasnodar a représenté plus de 70% de tous les tours vendus par la Russie.

Le voyagiste TUI « prévoit de maintenir les prix au niveau observé de la saison estivale. Sur certains hôtels prix par rapport à l’année dernière n’ont pas changé, en moyenne, on peut noter l’augmentation de 5 à 10% », a rapporté le TASS pr manager d’un tour-opérateur Tatiana Korchounova.

2017 a été une année record pour les hôteliers

Selon le directeur général de Sotchi, le Parc de l’Hôtel » Valeria Dantchenko, en 2017, le téléchargement de l’hôtel était de 88%, au total, il a pris 347 milliers de touristes, dont 47 milliers d’enfants.

Sur la station balnéaire de sotchi « montagnes russes de la ville » s’est reposé au cours de la dernière année, plus de 400 mille russes, que « près de 20% de plus que l’année précédente », a déclaré le chef de l’équipe de vente et de réservation de la station Elena Махрова.