Les experts ont appelé malheureux de départ dans la location d’un nouveau film de la série « Star wars »

© Evan Agostini/Invision/AP

NEW YORK, le 28 mai. /TASS/. Les débuts de la dixième film de la saga « Star wars » – « Han Solo: Star wars. L’histoire » (Solo: A Star Wars Story) – a été un échec, les montants de la caisse se sont révélées inférieures aux prévisions. Comme en témoignent les publié dimanche de rapports d’analyse des entreprises et d’évaluation de la visibilité MÉDIATIQUE.

Voir aussi







« Han Solo: Star wars. L’histoire de la » plus qu’un film: entretien avec le réalisateur et les acteurs



Selon comScore, qui s’occupe de la recherche marketing dans le domaine des industries, le prix des billets dans les salles de cinéma pour cette bande, a acquis les spectateurs aux états-UNIS et au Canada pour le vendredi, le samedi et le dimanche, s’élève à un total de $83 millions de Ce montant se développe à partir de 101 millions de dollars, si l’on tient compte des prévisions pour lundi. Ce jour, aux etats-UNIS sera le week-end, parce que le pays célèbrent la fête nationale – le Jour de la commémoration.

Attendu que les frais film aux états-UNIS et au Canada pendant quatre jours, du vendredi au lundi inclus – sera beaucoup plus élevé et le montant de 130 à 150 millions de dollars Comme le souligne le magazine The Hollywood Reporter, ce résultat est l’un des pires pour visokobyudzhetnih hollywood peintures pour la dernière fois. Sur l’évaluation du magazine Vanity Fair, totalise « cause des frustrations » et la preuve que la société Lucasfilm « n’est pas invulnérable ». « Une centaine de million de dollars pour le week-end, à la date d’anniversaire de la commémoration – ce serait une excellente débuts pour presque n’importe quel film de n’importe quel autre studio, mais c’est nettement inférieure à la lumière de la jurisprudence, qui ont installé des « Star wars », constate l’édition.

Dans ce cas, selon les informations de comScore, le box-office du film « Han Solo: Star wars. L’histoire » du vendredi au dimanche inclus dans d’autres pays, outre les etats-UNIS et au Canada, ont été de $65 millions de dollars. Par conséquent, les recettes au box-office d’un peu plus de 148,3 millions photo du Budget est estimé à partir de 250-300 millions de

Selon les données publiées par la société Exhibitor Relations, en Russie, le film a gagné $3,6 millions Infructueuses, en particulier, ont été les résultats en Chine, seulement pour $10,1 millions Au royaume-Uni – $10,3 millions d’euros, en Allemagne, 5 millions de dollars, en France, de $3,9 millions de

La peinture « Han Solo: Star wars. L’histoire » est le second spin-оффом de la série « Star wars ». En 2016, la location est sorti la première branche – le film « le Paria. Star wars. L’Histoire » (Rogue One: A Star Wars Story). Originale de la trilogie « Star wars », réalisé par George Lucas s’est achevée en 1983. Seulement à la fin des années 1990, il s’est aventuré sur le redémarrage de la franchise, en décochant trois films sur les événements antérieurs à l’action des trois premiers épisodes.