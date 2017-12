Les experts ont souligné la nécessité de poursuivre le nettoyage de l’archipel de la Terre de François-Joseph

ARKHANGELSK, le 27 décembre. /TASS/. Le nettoyage de l’arctique, l’archipel de la Terre de François-Joseph doit se poursuivre, avec de l’argent à lui, il faut distinguer au début de 2018, ont déclaré les experts, le journaliste TASS. Selon les estimations des spécialistes, il reste à terminer d’environ 10-15% des travaux.

L’année suivante, nous n’avons pas de clarté sur les opérations de la liquidation du passé des dommages environnementaux (sur la Terre de François-Joseph – env. TASS). Ce n’est pas, mais cela ne signifie pas que les travaux ne seront réalisées à l’avenir. Ils sont nécessaires, parce que vous ne pouvez pas finir à demi-mot, il restait un peu, quelque part entre 10-15% », – a dit TASS le directeur du parc national « de l’Arctique Russe, Alexandre Кирилов, en expliquant que pour l’année 2018 de l’argent sur le nettoyage de la Terre de François-Joseph n’a pas marqué.

Selon Sergei Камышанова, directeur général de la société « Arctic service de consultation » (travaillant dans l’Arctique, la société de logistique), si allouer de l’argent après le début de 2018, vous ne pouvez pas avoir le temps de se préparer à travailler dans l’Arctique, car c’est un long processus. Entre-temps, entièrement terminé le travail que sur trois îles: Terre d’Alexandra, l’île de Гукера et l’île de Hayes, il restait encore trois îles.

« Et à gauche de l’île d’Hoffmann et de Rodolphe – là de petits travaux, sur l’île de Rudolf objet (soviétique polaire station – env. TASS) est d’une grande valeur historique. Très bel endroit, de la baie. Sur l’île d’Hoffmann sont restés fûts », – a déclaré Камышанов journaliste TASS.

Selon les experts, les plus complexes de l’emploi est restée sur l’île de Греэм-Bell – est et l’un des plus difficiles à atteindre les îles de l’archipel. « Греэм-Bellay reste à fermer 15 à 20%, le plus difficile, c’est de le cap Aérienne, il ya 20 km de lisier, où doit travailler une technique spéciale, là, la structure est restée. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que maintenant si dans la baie viendront touristes, et là les deux lignes les terrils (le monticule à partir de déchets ou toxines – env. TASS) coûtent plusieurs milliers formés à вывозке big-courses – blanc sacs. Nous comment expliquerons – que pas assez, apaisé? » dit – Камышанов.

Le travail sur Греэм-Bellay ont déjà eu lieu en 2013, 2015 et 2017 années, puis a réussi à éviter de tomber dans la mer de produits pétroliers à partir de fûts rouillés. Comme le dit Кирилов, la difficulté est que, à cause de la glace de la situation d’aller sur l’île ne peut pas à chaque année, et de plus n’est pas toujours possible de décharger les personnes et les machines pour le travail de chaque saison ses prises avec l’île sur le continent. « Греэм-Bell – le plus grand, construit et très lourd pour l’atteinte de l’île », dit – il.

Les résultats provisoires de la récolte

Le nettoyage de la Terre de François-Joseph a commencé en 2012 avec l’île de Terre d’Alexandra, prévue également le nettoyage des îles de Hayes, Гукера, Rodolphe, Hoffmann et Греэм-Bell, de travail ont également eu lieu sur l’île du Nord de l’archipel de Nouvelle-zemble. En 2017, le ménage de la Terre de François-Joseph réalisée avec перевыполнением plan: emport de 10 mille 600 tonnes au lieu de la future 8 mille tonnes.

Le volume total des вывезенного avec le territoire du parc dans les années 2012-2017 sert de débris est plus de 50 mille tonnes de déchets d’activités, des installations militaires et de la station polaire: fûts de sous de carburants et lubrifiants et de fûts de carburants, matériaux de construction, les déchets ménagers, abandonné par la technique, des restes de bâtiments et de structures.

Le territoire de l’archipel est devenu pilote de jeux de liquidation restant avec des temps passés des dommages environnementaux dans l’Arctique.

La terre de François-Joseph, avec la partie nord de l’archipel de Nouvelle-zemble est inclus dans le parc national de l’Arctique Russe », la plus septentrionale et la plus grande en Russie, particulièrement une zone naturelle protégée.