Les fans de la coupe du monde 2018 pourront acheter des billets d’avion à des prix abordables

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Les détenteurs de billets des matchs de la coupe du monde de football 2018 pourront acheter des billets d’avion sur des avions à des prix abordables. A déclaré aux journalistes le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko.

Le mercredi à la Maison du gouvernement de la fédération de RUSSIE s’est tenue la réunion du conseil de coordination de la préparation de la coupe du monde de football, sous la présidence de Vitaly Moutko. Les rapports sur l’état d’avancement des préparatifs de la coupe du monde, la tenue de la finale, le tirage au sort, à l’issue de l’organisation de la Coupe des confédérations été faites par le ministre des sports Pavel Kolobkov et le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin.

Plus tôt dans les MÉDIAS d’information possible d’exagérer le prix des billets n’est pas seulement l’air, mais aussi sur le transport ferroviaire et routier pendant la coupe du monde de football 2018.

« Cette question [gonflé les prix des billets d’avion durant la coupe du monde 2018] nous avons discuté. J’ai chargé le SAF et Минтрансу d’examiner ces cas. En outre, nous sommes ensemble avec « Aroflot » développons un programme, selon laquelle les supporters russes avec les billets pour les matches seront en mesure d’acheter des billets à des prix abordables », a déclaré Moutko.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.