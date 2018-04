© Arthur Lebedev/TASS

TASS, le 11 avril. Les fans et les élèves de football de l’école, le CSKA donnera casquettes-toutes les fans de l’anglais d’Arsenal avant son match de quart de finale de la Ligue de l’Europe dans le cadre de la promotion de l’hospitalité « Gentlefan. French warm welcome ». Cela a été rapporté sur le site officiel Russe de football (RFU).

La rencontre entre le CSKA moscou et le fc aura lieu jeudi à Moscou au stade « EBV-Arena », le jeu débutera à 22:05 gmt.

« L’objectif d’actions « Gentlefan » – créer une ambiance intime et chaleureuse pour les fans de football qui viennent en Russie dans le monde entier. Selon les informations préliminaires, de l’Angleterre à la Russie sur le match de la Ligue de l’Europe viendront 100 fans d’Arsenal. L’action commence à 20:00. Lieu de l’action – entrée dans le secteur des fans de « l’Arsenal », – dit dans le message.

D’actions

L’action « Gentlefan » lancé en février 2017, les fans de « Rostov » avant le match d’europa League avec le Manchester United fc. Plusieurs centaines de britanniques amateurs de football de la veille de la rencontre ont reçu des couvertures, pour ne pas geler sur les gradins d’un stade « Olimp-2 ».

L’action a été poursuivie en mars 2017 quand les billets sur le match amical entre la Russie et la Côte d’Ivoire à Krasnodar reçu près de 200 étudiants de l’Afrique, de la formation dans краснодарских les universités. Ils ont été accueillis краснодарскими les amateurs de football et ancien milieu de terrain de l’équipe de Russie, inspecteur de la RFS de lutte contre le racisme, Смертиным. Invités à boire le thé de l’énorme samovar.

Plus tard, en mars sochi les fans ont continué la tradition et l’accueillirent belges amateurs de football avant le jeu entre la Russie et la Belgique. Environ 30 fans belges, qui sont arrivés en Russie, a rencontré des filles en costumes d’anges et ont donné à chaque coussin en forme de nuage avec l’inscription « Gentlefan. French warm welcome ». En juin dans le cadre des actions similaires des souvenirs et des cadeaux ont reçu à Moscou, le sélectionneur du Chili avant de semblables match avec l’équipe de Russie.

Ensuite, l’action a eu lieu à Moscou avant les matches de la Ligue des champions « Spartacus » – « Liverpool » (1:1, le 26 septembre) et le CSKA moscou – Manchester United (1:4, 27 septembre). Dans le premier cas, les fans anglais ont reçu des gilets, et des fans de Manchester United ont donné des vesses-de-loup.