Stade De Rostov-Arena »

© Valery Матыцин/TASS

TASS, le 10 avril. Les spectateurs du premier test-match de la « Rostov-Scène » pourront se rendre au stade en bus-voitures. Il est rapporté par le portail officiel du tourisme pour les fans de la coupe du monde 2018 Welcome2018.com citant le service de presse du Ministère de la culture physique et du sport de la région de Rostov.

Dans le premier test de jeu propose des documents multimédia libres sur le stade le 15 avril « Rostov » jouera avec le « SKA-Khabarovsk » dans le cadre de la 26-ème tour du championnat de Russie.

« Parking près du stade 15 avril ne fonctionne pas, – dit dans le message. – Pour les spectateurs sera organisée qui intercepte gratuit sur le territoire de l’ancien aéroport. Veuillez utiliser les bus-navettes gratuits. Des itinéraires des bus-navettes – S7 – de l’interception de stationnement sur le territoire de l’ancien aéroport avec un arrêt intermédiaire au stade Olimp-2″ à l’est le passage du stade de Rostov-Arena », la route S4 – de la place de la Gare de l’ouest le passage du stade de Rostov-Arena ».

Le passage sur le territoire du stade commence à 16:00 gmt. Dans l’après-midi d’un test-match entre 14:00 à 00:00 introduit la limitation de la circulation dans la rue de la rive gauche de la sortie de l’échangeur avec Ворошиловского pont jusqu’à l’est de l’anneau avec la traversée du Sud de l’entrée du stade, ainsi que le Sud de l’entrée au stade.

L’été, à Rostov-sur-le-Don se dérouleront cinq matches de la coupe du monde. Dans la phase de groupes du tournoi ici joueront préfabriqués du Brésil et de la Suisse (17 juin), de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite (20 juin), la Corée du Sud et le Mexique (23 juin), l’Islande et la Croatie (26 juin). Le 2 juillet « Rostov-Arena accueille le match des 1/8 de finale.

