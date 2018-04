Les fans retirer le film de la coupe du monde 2018 à Ekaterinbourg

Dans le centre de délivrance du passeport de supporters (FAN de l’ID de la coupe du monde 2018 à Ekaterinbourg

© Donat Sorokin/TASS

La ville d’EKATERINBOURG, le 12 avril. /TASS/. Les fans de football retireront un documentaire sur la préparation et la tenue de la coupe du monde 2018 à Ekaterinbourg. Dans le film comprendra amateur de prise de vue, ainsi que des entretiens avec des supporters étrangers, ont annoncé jeudi les TASS président de l’Union des supporters du FC Ural Vladimir Перетягин.

« Ce sera un film documentaire, nous allons essayer de saisir l’histoire du début à la fin de la coupe du monde, a déclaré Перетягин. – Nous avons professionnelle de l’équipe – allons tirer sur tout ce que nous voyons, nous allons essayer de capturer les jours, les heures, les minutes du championnat. En outre, l’intention pour le film d’interviewer les personnes de notre ville, les fans étrangers. Pour étendre la couverture, les vidéos amateurs ».

Le film sera placé sur le créé pour les fans de видеоканале sur les réseaux sociaux.

Les matches de la première dans l’histoire de la Russie à domicile de la coupe du monde de football se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes. À Ekaterinbourg, le 15 juin joueront les slections de l’Egypte et de l’Uruguay, le 21 juin, l’équipe de France et le Pérou, 24 juin – porte le Japon et le Sénégal, le 27 juin, l’équipe du Mexique et de la Suède.