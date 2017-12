L’image du film « Arythmie »

© filmpro.ru

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. National academy of motion picture arts et des sciences de la Russie a annoncé la liste des lauréats des « Golden Eagle » en 2017. Sur ce, le 28 décembre, a rapporté le service de presse de l’académie.

Les favoris des prix de l’acier de la peinture « Arythmie » et « Grand », qui a reçu sept nominations.

Pour le titre de « Meilleur film », seront en compétition de la peinture « Arythmie » de Boris Khlebnikov, « Grand » de Valery Тодоровского, « premiers » de Dmitry Kiselev, « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev et « Saliout – 7 » Klima Шипенко. Le titre de meilleur réalisateur semblant de Boris Khlebnikov, Valeri Todorovski et Andreï Zviaguintsev.

La récompense de la meilleure actrice dans un film peut obtenir Irina Gorbatchev, Alice Фрейндлих et Marina Неелова, et du meilleur acteur – Alexandre Yatsenko, Evgueni Mironov et Vladimir Vdovitchenkov.

Parmi les nominés pour le titre de la meilleure série télévisée – « Мурка » d’Anton Rosenberg et Jaroslav Mochalova, « Optimistes » d’Alexis Попогребского, « rapport secret » de Vlad Furman.

Le prix national dans le domaine du film « Golden Eagle » – professionnel prix, присуждаемый pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du cinéma et exclusif de professionnel de la contribution au développement de la russie et du cinéma mondial, sera décerné en janvier 2018.