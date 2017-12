Les footballeurs de l’équipe de Russie

TASS, le 21 décembre. Les joueurs de l’équipe de Russie aideront à réaliser rêves du nouvel an 121 de l’enfant dans le cadre d’un concours organisé par la Russe de football de l’union européenne. Ce sujet communique le service de presse de la RFS.

En novembre marquait le début d’un projet qui, le sélectionneur de la Russie à l’âge de 14 ans, envoyé des lettres et de la vidéo avec le récit de son rêve et de l’amour pour le football. Tout les joueurs a été envoyé 3000 demandes de l’enfant. Les footballeurs ont choisi les meilleures histoires et maintenant interpréteront les désirs des gagnants. Dans le projet participent Alexis et Anton Миранчуки, Dmitry Tarasov (Locomotive), Georges Джикия, Ilya Кутепов (les deux – « Spartacus »), Alexandre Golovine (CSKA), André lounev se caractérisait Dallaire Кузяев, Anton Zabolotny (Zénith), Muhammed Ozdoev (« Ruby »), Eugène Tchernov (« Activités »).

Les désirs ont une variété de t – shirts et des balles avec les autographes des joueurs, la formation commune contre la Russie, l’ordinateur, le chien et bien plus encore. Rêves d’enfants ont déjà commencé à remplir cette année et continueront à 2018-m

« Il est beaucoup sincères et gentilles lettres des enfants. Les enfants racontaient à propos de sa famille, de football, ont parlé de leurs rêves, a déclaré lounev se caractérisait. – Il était difficile de choisir les gagnants, nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous prend en charge et un fan de l’équipe. J’espère célébrez la nouvelle année sera heureuse et couronnée de succès pour tous.

« Sincèrement reconnaissants à chacun des auteurs de lettres. Nous avons été très heureux de lire vos souhaits, autant de bonnes paroles, a ajouté Джикия. – Et il est essentiel pour votre soutien. Par conséquent, je tiens à dire à tous ceux qui sont venus à nous, un grand merci, et je souhaite tout le meilleur pour l’année à venir ».