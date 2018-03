Les footballeurs de l’équipe du Brésil durant la coupe du monde 2018 vivront dans des conditions paradisiaques

© Swissotel Resort Sochi Kamelia »

SOTCHI, le 28 février. /TASS/. Équipe nationale du Brésil pendant la coupe du monde de football 2018 en Russie sera basé dans un hôtel cinq étoiles de luxe « Swissotel Resort Sochi Kamelia ». L’hôtel se trouve à 23 kilomètres de l’aéroport d’Adler.

La région est très verte, riche en arbres et des buissons. À la rue principale de la plus grande Sotchi – temps des fêtes avenue de l’hôtel menons le grand escalier. À cinq minutes à pied de la base de brésiliens se trouve au centre fédéral de formation sportive « Sud Sport », où пятикратные les champions du monde de se préparer pour le jour du match.

« Les joueurs vont vivre dans des conditions paradisiaques. Nous avons un merveilleux territoire, d’un arboretum, une belle plage privée, magnifique d’une grande piscine extérieure chauffée. Il me semble, les conditions sont très bonnes. Plus de cinq minutes à pied se trouve le stade, qui est maintenant spécialement pour eux en cours de préparation et sera conforme à toutes les normes internationales », a souligné le directeur de l’hôtel de Georgi Georgiev.

Les joueurs brésiliens vont vivre dans un bloc séparé dans des chambres doubles, dont peut-être et une occupation simple. Dans les chambres possèdent toutes les conditions nécessaires pour la détente – un grand lit, une télévision à écran plat, d’une salle de bains privative, d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un balcon avec vue sur la mer.

« Les brésiliens vont vivre dans un groupe, mais d’autres visiteurs en ce moment aussi. Je ne sais pas encore comment, dans la pratique, il va se produire, mais je pense qu’ils seront sous la protection. Nous n’avons pas encore de liaison spécifiques pour les personnes à la chambre, mais tous les joueurs vont vivre dans les mêmes conditions, pas de gradation ne sera pas », – a déclaré le directeur général de l’hôtel.

L’hôtel est entièrement prêt à recevoir de l’équipe du Brésil

La propreté et l’ordre sur le territoire visible, même en temps de pluie. Outre les espaces verts se jette dans les yeux d’un grand nombre de bancs pour le repos, des aires de barbecue. Dispose également d’un spa avec circuit thermal (plusieurs saunas, un hammam, plusieurs salles de massage), une salle de sport et une grande piscine.

« Fondamentalement les brésiliens n’ont émis des conditions qui pourraient nous mettre dans une impasse, nous avons tout le nécessaire pour eux de manger. Pour eux, sera mis sur pied un gymnase, des salles de réunion, des formations, une salle d’alimentation. Naturellement, comme tous les athlètes, ils ont un menu spécial. Mais encore une fois il n’y a rien de spécial, que l’on pourrait mettre en évidence, à l’exception exotiques pour nous, les fruits comme la papaye, fruits de la passion », a déclaré Georgiev.

Le directeur général a déclaré que l’hôtel est entièrement prête à recevoir les joueurs brésiliens. « Nous avons travaillant à l’hôtel, nous avons rencontré ici des personnes de plus haut niveau, il a vécu la slection de la Russie selon le football, d’autres sports d’équipe, y compris le « Spartacus », le vécu et les présidents des pays. Dire que pour nous, c’est quelque chose de nouveau, nous ne pouvons pas. Bien que, certainement, un grand honneur pour nous d’accueillir l’équipe nationale brésilienne, nous allons pour lui faire mal à la coupe du monde », a ajouté генменеджер de l’hôtel.

Entraînement au stade

La volonté du centre fédéral de formation sportive « Sud Sport », où l’équipe nationale au Brésil se former et de se préparer à un match de la coupe du monde, contrairement à un hôtel, ne peut pas être qualifié de bon. Le complexe se trouve le stade principal d’un terrain de football avec gazon artificiel. À l’extérieur du périmètre du stade principal des travaux sont en cours.

Sur le territoire d’un objet peut passer sur les laissez-passer spécial, de sorte que les fans de l’équipe brésilienne à fortement d’essayer pour assister à l’entraînement ou de prendre un autographe de leurs animaux de compagnie. Un terrain de football actuellement une housse plastique.

Équipe nationale du Brésil arrivera à Sotchi, une semaine avant le début de la coupe du monde en Russie, qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet. Aux brésiliens de la phase de groupes à jouer à Rostov-sur-le-Don avec les suisses, à Saint-Pétersbourg avec l’équipe du Costa Rica et à Moscou avec les serbes.