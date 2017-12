Les grands ponts Pétersbourg à travers la Néva décoré de fiction de l’éclairage pour la Nouvelle année

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 décembre. /TASS/. Le travail de renforcement de l’éclairage led de Volodarsky pont terminé dans le Nord de la capitale. Par conséquent, tous les grands ponts sur la Neva dans les limites de la ville ont reçu un ornement en forme artistique des illuminations, a annoncé mercredi le service de presse de saint-pétersbourg de l’entreprise « Ленсвет ».

« Пятипролетное construction métallique, situé dans la gamme de la région d’Ivanovo et Populaire des rues, au milieu de illuminent 290 led projecteurs », – dit dans le message.

Comme l’ont souligné le service de presse, le projet n’est pas seulement embellit la ville, mais aussi de réduire les coûts d’électricité, de sorte que l’éclairage est créé à l’aide des équipements économes en énergie. Ce faisant, il a une grande виброустойчивостью. Les projecteurs de la production nationale, installés sur des travées du pont, sont fabriqués avec deux types de l’optique, afin d’éblouir les conducteurs et les navires au-dessous d’eux.

Comme précisé TASS « Ленсвете », fixe architecturale et artistique rétro-éclairage à saint-Pétersbourg sont équipées de sept ponts mobiles à travers la Néva.

Cette année, les fêtes sur le Palais, la Trinité, le Premier d’Ingénierie et Rez de Jardin, ainsi que Пантелеймоновском et Inférieur de Swan ponts remplacés par des bijoux. De noël illuminations sur ces objets, ainsi que sur la plupart des rues et des places Pétersbourg est apparue au 1er décembre. Selon le comité sur l’énergie et d’ingénierie de la sécurité était installé près de 6,8 pour mille ornements, dont le fabuleux arbres, les arcs, volumétriques de la conception en forme de ballons, de fontaines et d’autres

« L’hiver de la lumière la décoration de Saint-Pétersbourg en soirée, c’est toujours spectaculaire et dynamique, les décors, ce qui transforme le visage de la ville sur la Neva, dans la mémorable histoire de », – a souligné dans le comité. Il est prévu que la plupart de noël sera de créer une ambiance festive jusqu’au 15 janvier 2018.