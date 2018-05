Les habitants de Christchurch ont célébré la Journée de la Victoire

SYDNEY, le 12 mai. /TASS/. Environ 300 habitants de l’une des plus grandes villes de Nouvelle-Zélande, Christchurch célébré samedi la Journée de la Victoire. Cela a été rapporté par le journaliste TASS, l’un des organisateurs de cérémonies Eugène Munro.

Voir aussi







Le Jour De La Victoire. Dossier



« Malheureusement, nous avons manqué le temps – à cause de la pluie tout en urgence a dû transporter sous le toit d’une des bibliothèques de la ville, – dit-elle. – Les prêtres de l’église orthodoxe prononcer la prière, nous avons honoré la mémoire des disparus de la minute de silence. Eh bien, les participants, ainsi que les adultes et les jeunes, poèmes sur la guerre, chanté, joué de la musique. De nombreux apporté des photos et des informations sur leurs parents фронтовиках pour le stand de « l’Immortel régiment ».

Selon Munro, la soirée a réuni les deux témoins de ces événements – le seul vétéran de la guerre de la communauté russophone de Christchurch 93 ans, Vladimir Лифар, Robert Kogan, qui l’enfant a été évacué à Odessa en 1941. « [Лифар] est parti sur le front en 1944 et a combattu le scout et le combattant de l’infanterie. Kogan dit que se souvient encore, bien qu’il n’avait que quatre ans que la guerre a commencé. Les larmes aux yeux réunis écoutaient le récit de la fuite d’Odessa sur le bateau et de mort sur ses yeux du bateau « Lénine », qui a essayé de s’échapper des centaines de personnes », – dit Munro.

Selon elle, la fête a été organisé par un groupe d’habitants de la ville, dont beaucoup ont dit qu’ils le font avant tout pour les enfants, ont besoin de savoir à propos de votre histoire. Elle a également précisé que la participation à la fête ont non seulement par les représentants de la communauté russophone de Christchurch, mais aussi par les habitants.