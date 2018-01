Les Hautes-Fagnes photographiées par un drone

« La région des Hautes-Fagnes vue du ciel » est le titre d’un livre photo réalisé par deux jeunes passionnés originaires de Jalhay et de Malmedy. Ce sont plus de 150 photos de la région qui figurent dans ce recueil dont tous les clichés ont été capturés par un drone.

L’originalité de cet ouvrage est de découvrir de nombreux sites de la région sous un jour complètement différent. Comme l’explique Valentin Thirion, un des auteurs de l’ouvrage. « Dans la vie de tous les jours on ne lève pas souvent les yeux et on passe à côté de choses qui ont une valeur architecturale. Avec le drone, nous avons pris le temps de nous arrêter, de faire décoller la machine et de prendre différents points de vue en fonction des saisons. Cela permet d’aller chercher des éléments que les gens ne voient pas habituellement ».

Un duo de choc pour mettre en valeur la région de Hautes-Fagnes

Valentin Thirion est informaticien de formation. Il a toujours été passionné par la photographie et la vidéo. Il y a quelques années, il achète un drone, passe sa licence pour devenir professionnel et commence à réaliser de petits reportages. Quant à son comparse, Sylvain Lienne il a lancé, il y a plus d’un an son petit studio de productions vidéo destiné à la publicité dans la région de Malmedy. C’est lors d’un travail en commun qu’ils décident de réaliser un livre photo rassemblant toutes les images de la région.

Ce livre photo est en vente dans les offices du tourisme de la région des Hautes-Fagnes ainsi que sur le site La région des Hautes-Fagnes vue du ciel